به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) _ ابنا _ سیما باهوس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، از امضای توافق‌نامه‌ای جدید میان این نهاد و اتحادیه اروپا خبر داد.

این توافق در حضور یوزف سیکلا، نماینده اتحادیه اروپا، در حاشیه هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک امضا شد.

باهوس در سخنانی تأکید کرد که محور اصلی توافق‌نامه، تقویت حمایت‌ها از برنامه‌های ویژه زنان و دختران افغانستان است.

او گفت: «زنان افغان بیش از هر زمان دیگری به کمک‌های جامعه جهانی نیاز دارند و اتحادیه اروپا یکی از شرکای حیاتی ما در این مسیر است.»

این توافق‌نامه در شرایطی به امضا رسیده که زنان و دختران افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت با محدودیت‌های گسترده‌ای مواجه شده‌اند؛ از جمله ممنوعیت آموزش در سطوح متوسطه و دانشگاه، محرومیت از کار در بسیاری از نهادهای دولتی و غیردولتی، و حذف گسترده از مشارکت اجتماعی.

سازمان ملل متحد این محدودیت‌ها را «بی‌سابقه در جهان» توصیف کرده و هشدار داده است که حذف نیمی از جمعیت افغانستان از عرصه‌های آموزشی، کاری و اجتماعی، پیامدهای عمیق و جبران‌ناپذیری بر آینده کشور خواهد داشت.

به گفته ناظران، توافق تازه اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌تواند بخشی از تلاش‌های هماهنگ جامعه جهانی برای کاهش فشارها بر زنان افغان و حفظ جایگاه آنان در جامعه باشد.

