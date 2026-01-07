به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست علمی «پیامبر رحمت(ص)؛ الهام‌بخش گفت‌وگوی جهانی» از سلسله نشست‌های علمی معرفی شخصیت و جایگاه پیامبر اعظم(ص) به‌همت دفتر مطالعات، تحقیقات و پژوهش معاونت علمی و فرهنگی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و با همکاری خبرگزاری بین‌المللی ابنا و مرکز آموزش‌های کوتاه‌مدت المصطفی(ص) به صورت حضوری و وبیناری برگزار شد.

دکتر مفتاح فوزی رحمت رئیس مدارس مطهری اندونزی به‌عنوان سخنران وبیناری این نشست، در آغاز سخنان خود با اشاره به کشورهای جنوب شرق آسیا، از جمله اندونزی، مالزی و سنگاپور، بیان کرد که این کشورها علاوه بر اشتراکات فرهنگی، زبان مالایی را به عنوان زبان مشترک دینی و فرهنگی دارند و آموزه‌های پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله در این زبان‌ها به خوبی منتقل شده است.

وی با تأکید بر نقش علمای بزرگ در ترویج آموزه‌های اسلامی اظهار داشت: علمایی بودند که به شکل نظام‌مند آموزه‌های پیامبر(ص) را در اندونزی و کشورهای منطقه ارائه کردند و تأثیر عمیقی بر فرهنگ و زندگی مردم گذاشتند.

رئیس مدارس مطهری اندونزی به نقش هنر و نقاشی در بازنمایی شخصیت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله اشاره کرد و افزود: در بسیاری از نقاشی‌ها و مراسم مذهبی، زندگی پیامبر، ویژگی‌های اخلاقی و توانمندی‌های ایشان به تصویر کشیده شده است. این آثار ضمن حفظ اصالت تاریخی، پیام‌های اخلاقی و تربیتی را منتقل می‌کنند.

وی همچنین بر اهمیت مراسم مولد پیامبر(ص) تأکید کرد و توضیح داد: این مراسم در اندونزی و دیگر کشورهای اسلامی برگزار می‌شود و مردم با تهیه غذاهای ویژه، احترام و ارادت خود را به پیامبر نشان می‌دهند. این مراسم‌ها ابزار مهمی برای تقویت وحدت و همبستگی جامعه اسلامی است.

اهمیت دقت در ترجمه و تفسیر قرآن

دکتر مفتاح فوزی رحمت توضیح داد: در برخی ترجمه‌ها، تفاوت‌های معنایی واژه‌ها به درستی منتقل نمی‌شود و برخی مفاهیم ظریف قرآن ممکن است از دست برود. برای مثال، واژه‌های در قرآن، معنای خاص خود را دارند و درک صحیح آن‌ها برای انتقال درست آموزه‌های پیامبر(ص) ضروری است.

وی تأکید کرد: فهم دقیق قرآن و آموزه‌های پیامبر(ص)، نقش اساسی در هدایت اخلاقی و اجتماعی مسلمانان و جامعه جهانی دارد.

پیامبر رحمت(ص)؛ الگوی گفت‌وگوی جهانی

دکتر مفتاح فوزی رحمت با اشاره به جایگاه جهانی پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله در ترویج اخلاق و انسان‌دوستی گفت: پیامبر رحمت(ص) نه تنها الگوی اخلاق و انسان‌دوستی است، بلکه الهام‌بخش گفت‌وگوهای بین‌فرهنگی و ایجاد صلح در جهان می‌باشد.

با بهره‌گیری از فرصت‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی می‌توان پیام ایشان را در جهان گسترش داد.

رئیس مدارس مطهری اندونزی همچنین افزود: این فرصت‌ها موجب می‌شود نقش پیامبر در هدایت جامعه بشری و ایجاد گفت‌وگوی بین‌فرهنگی برجسته گردد و آموزه‌های ایشان به نسل‌های آینده منتقل شود

دکتر مفتاح فوزی رحمت در پایان، ضمن قدردانی از همکاری نهادهای علمی و دولت‌ها، تصریح کرد: ترویج آموزه‌های پیامبر(ص) یک وظیفه جهانی است و باید با دقت علمی و احترام به فرهنگ‌های مختلف انجام شود.

