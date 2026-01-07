به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یوسف راجی، وزیر امور خارجه لبنان، در مصاحبه‌ای با مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، بار دیگر بر اولویت اصلی دولت لبنان تأکید کرد و آن را خلع سلاح حزب‌الله دانست. او هشدار داد که اگرچه حزب‌الله مجاز به مشارکت سیاسی است، اما حفظ سلاح‌های غیرقانونی برای آن ممکن نیست. راجی مدعی شد که اجماع عمومی بین دولت و مردم لبنان وجود دارد که حزب‌الله باید منحل و خلع سلاح شود، هدفی که به گفته او سازمان ملل، آمریکا و اسرائیل نیز آن را دنبال می‌کنند.

وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه این تلاش برای خلع سلاح بر پایه خواسته مردم لبنان و احیای اصول قانون اساسی و توافقنامه طائف است، این اقدام را به معنای شروع جنگ داخلی ندانست. او تأکید کرد که ارتش لبنان در صورت لزوم، توانایی مقابله نظامی کامل با حزب‌الله را دارد. راجی معتقد است که حزب‌الله در حال حاضر به دنبال خرید زمان برای تجدید قوا و تداوم سلطه خود بر کشور است.

با این وجود، راجی اذعان کرد که ارتش لبنان با چالش‌های جدی روبروست. او توضیح داد که ارتش مسئولیت کامل این پرونده را بر عهده دارد، اما به دلیل کمبود شدید منابع و پرسنل، قادر نیست به طور همزمان عملیات خلع سلاح را در مناطق جنوبی (جنوب رودخانه لیتانی) و شمالی (شمال لیتانی) پیش ببرد. او مهار نیروها را صرفاً یک اقدام موقت دانست و اعلام کرد که روند خلع سلاح باید به صورت منطقه‌ای و مرحله‌ای پیش برود تا حزب‌الله به‌طور کامل از زرادخانه نظامی خود تهی گردد.

در خصوص روابط خارجی، وزیر امور خارجه موضع رسمی لبنان را تلاش برای صلح با همه کشورها، از جمله اسرائیل، اعلام کرد. با این حال، او تصریح نمود که این امر همچنان زودهنگام تلقی می‌شود، چرا که لبنان طبق قوانین داخلی خود همچنان رسماً در وضعیت جنگ با اسرائیل قرار دارد. صلح مشروط به پذیرش کامل طرح صلح عربی مصوب اجلاس بیروت در سال ۲۰۰۲ است که راهکار تشکیل دو دولت را تضمین می‌کند.

در پایان، راجی در مورد مذاکرات جاری تحت سازوکار نظارت بر آتش‌بس، انتصاب یک دیپلمات غیرنظامی به نمایندگی لبنان را یک اقدام مثبت اما «عمدتاً نمایشی» توصیف کرد. او توضیح داد که حضور یک نماینده غیرنظامی دامنه گفت‌وگوها را گسترش نخواهد داد، زیرا تمرکز مذاکرات همچنان بر مسائل فنی و اجرای آتش‌بس محدود خواهد ماند و به مسائل اصلی سیاسی و امنیتی نمی‌پردازد.

