به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آمریکا در پی تشدید فشارهای خود بر دولت لبنان برای خلع سلاح حزب الله قصد دارد استراتژی ویژهای را برای وادار کردن ارتش لبنان به انجام این کار اتخاذ کند.
روزنامه الاخبار لبنان با انتشار گزارشی در این زمینه اعلام کرد که استراتژی و رویکرد فعلی آمریکا درباره خلع سلاح مقاومت در لبنان بر دو بخش استوار است:
-اول اینکه ارتش عملاً وظیفه اجرای طرح خلع سلاح حزب الله را بر عهده دارد و نیازی به تصمیم ویژه دولت لبنان نیست. علاوه بر آن، تعهدات قطعنامه 1701 ارتش را ملزم به انجام اقدامات عملیاتی حداقل در مناطق جنوب رودخانه لیتانی میکند و یونیفل (نیروهای موسوم به حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان) که ماموریت آن برای یک سال دیگر تمدید شده، وظیفه دارد در تکمیل این مرحله کمک کند. بنابراین تنها کاری که آمریکا باید انجام دهد ارائه خدمات پشتیبانی و لجستیکی برای ارتش لبنان جهت اجرای این طرح است.
-دوم، درخواستهای ارتش لبنان برای کمکهای مالی و لجستیکی موضوعی قابل بحث و قابل اجراست؛ اما فرماندهی ارتش لبنان نباید خودش را متعهد به هیچ چارچوبی خارج از ساز و کار تعیین شده توسط واشنگتن کند، زیرا آمریکا به دنبال واسطهگری مستقیم میان ارتش لبنان و اسرائیل است، بدون اینکه نیاز به طی کردن هیچ ساز و کار دیگری باشد.
بر این اساس، کاملا روشن میشود که طرف آمریکایی نه تنها خواستار نظارت کامل بر روند خلع سلاح مقاومت توسط ارتش لبنان است، بلکه میخواهد تحرکات این ارتش را از یک سو تنظیم و از سوی دیگر به شکل مستقیم با اسرائیلیها هماهنگ کند و نقش نیروهای یونیفل را هم طبق رویکرد خودش تعریف کند.
این امر به ویژه از آنجا اهمیت دارد که طرف آمریکایی معتقد است تمدید ماموریت یونیفل در لبنان نه به دلیل ماهیت نقش آن، بلکه به این خاطر است که ارتش لبنان برای مرحله اول خلع سلاح مقاومت در منطقه جنوب رودخانه لیتانی، به یونیفل نیاز دارد.
در بخش اول، آمریکاییها به درخواستهای فرماندهی ارتش لبنان در مورد تقویت توانمندیهای نظامی آن گوش فرا دادند که شامل فهرستی طولانی میشد و فرمانده ارتش لبنان آن را در جلسه دولت ارائه داد. آمریکاییها مشتاقند که دولت لبنان فوراً استخدام حدود 3000 افسر و سرباز را در ارتش آغاز و آنها را به جنوب لبنان اعزام کند.
آمریکاییها همچنین میخواهند از عربستان سعودی و قطر درخواست کنند که حمایت مالی ویژهای از ارتش لبنان به عمل بیاورند تا درآمد پرسنل نظامی بهتر شود و فرماندهی ارتش این کشور با ظرفیت کامل فعالیت کند. همچنین آمریکاییها مشتاقند که تجهیزات و پشتیبانی لجستیکی مورد نیاز را برای ارتش لبنان ارائه دهند؛ یعنی پشتیبانی اطلاعاتی تا انواع زیرساخت ها، تاسیسات و سلاحها از کل منطقه جنوب رودخانه لیتانی خارج شود و اگر ارتش برای انجام عملیات خود به شمال رودخانه لیتانی تا رودخانه الاولی حرکت کند، حمایتهای آمریکا تقویت خواهد شد.
نگرانی ارتش لبنان از بدعهدی آمریکا و تنش داخلی
نکته قابل توجه در مورد همه اینها این است که آمریکاییها هیچ وعده و تضمینی به ارتش لبنان ندادهاند که خواستههای باقیمانده آن برآورده شود و اینها مواردی است که فرمانده ارتش در بحث خود در مورد نیازهای ارتش جهت اجرای طرح خلع سلاح حزب الله به آن اشاره کرده بود.
رودولف هیکل، فرمانده ارتش لبنان تلویحاً اشاره کرد که انتقال از جنوب رودخانه لیتانی به شمال آن، مستلزم این است که اولاً ارتش حاکمیت خود را بر تمام خاک لبنان به طور کامل اعمال کند و این یعنی آمریکا باید اسرائیل را ملزم به عقب نشینی کامل از منطقهای به مساحت 100 کیلومتر مربع در جنوب لبنان شامل 5 نقطه راهبردی کند. همچنین واشنگتن و فرانسه از طریق یونیفل باید تضمین کنند که اسرائیل هرگونه تجاوز به خاک لبنان و نقض حریم هوایی و عملیاتهای ترور را متوقف خواهد کرد.
با وجود اینکه فرماندهی ارتش لبنان تاکید دارد که قبل از تکمیل عملیات آن در منطقه جنوب رودخانه لیتانی، باید تضمینهایی برای خروج اسرائیل از لبنان و توقف تجاوزات آن ارائه شود، اما طرف آمریکایی میگوید که ارتش لبنان باید ابتدا ایالات متحده و سپس اسرائیل را متقاعد کند که ماموریت خود را قبل از پایان سال جاری کنونی به طور موثر به پایان میرساند.
آمریکاییها به ارتش لبنان گفتند که اگر مطمئن شوند هیچ سلاح یا نیروی وابسته به حزب الله در جنوب وجود ندارد، با اسرائیلیها در مورد ترتیبات امنیتی که قرار است در مرز با لبنان در ازای عقب نشینی تل آویو از این کشور اجرا شود گفتگو کنند.
منابع آگاه لبنانی اعلام کردند که در عمل، اجرای این طرح توسط دولت بدون انجام هیچ اقدامی از جانب رژیم صهیونیستی برای عقب نشینی از خاک لبنان یا توقف تجاوزاتش، کل ماموریت ارتش لبنان را در معرض تنشهای داخلی قرار میدهد؛ به ویژه اینکه پرسنل نظامی لبنان با همتایان خود در ارتش آمریکا در مورد غیرقابل توجیه بودن اشغالگری اسرائیل در لبنان گفتگو کردهاند.
در نتیجه این امر، ارتش لبنان قادر نخواهد بود کسی را متقاعد کند که از سوی آمریکاییها موظف به برداشتن گامی شده که میتواند منجر به تنشهای داخلی و یا تقابل با حزب الله و مردم شود؛ به ویژه در شرایطی که واشنگتن حتی لفظاً حاضر نیست تضمینی درباره مجبور کردن اسرائیل به اجرای قطعنامه 1701 بدهد.
منابع آگاه متعدد گزارش دادند آنچه که در جلسه اخیر دولت درباره خلع سلاح مقاومت تصویب شد همچنان در چارچوب حل مناقشه میان نیروهای داخلی قرار دارد؛ اما با این حال نمیتوان این جلسه را نقطه عطفی در موضع مقامات لبنانی توصیف کرد؛ زیرا ارتش لبنان نسبت به دولت بسیار عاقلانهتر رفتار میکند و از درگیر شدن در موضوعی که بر وحدت و اجماع ملی ارتش و نقش آن تاثیر میگذارد، میترسد.
نقشه آمریکا برای انعقاد قرارداد امنیتی میان لبنان و اسرائیل و کشاندن بیروت به باتلاق عادی سازی
این منابع تاکید کردند: آنچه که از تلاشهای جدید آمریکا انتظار میرود را نباید به عنوان راهکاری جهت حل مسائل معوقه دانست؛ بلکه روزها و هفتههای آینده نشان خواهد داد که واشنگتن همچنان به فکر حمایت از اسرائیل و منافع آن بوده و میخواهد طرحهای مورد نظر این رژیم را اجرا کند.
از سوی دیگر، در بحبوحه پیشنهاد جدید واشنگتن مبنی بر نعقاد یک تفاهم امنیتی میان لبنان و اسرائیل به عنوان جایگزین توافق آتش بس، بسیاری از طرفهای داخلی در لبنان درباره افتادن دولت این کشور در دام جدید آمریکا نگرانند و نسبت به آن هشدار میدهند؛ زیرا اگر چنین قراردادی منعقد شود آمریکا به طور همزمان به چند هدف دست یافته ، به این صورت که اسرائیل را از بار قطعنامه 1701 خلاص میکند، در را برای خروج سریع یونیفل قبل از پایان ماموریت آن در تابستان آینده باز میکند و سپس راه تشکیل یک اتاق هماهنگی مستقیم از طریق کانالهای نظامی بین لبنان و اسرائیل باز میشود و این یعنی سقوط آزاد بیروت در باتلاق عادیسازی با رژیم صهیونیستی.
