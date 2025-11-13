به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از آتش‌بس ۲۷ نوامبر که به جنگ خونین میان رژیم صهیونیستی و حزب‌الله پایان داد، دولت لبنان با فشارهای شدید آمریکا و اسرائیل برای خلع سلاح حزب‌الله مواجه شده است؛ در حالی که لبنان خواستار توقف تجاوزات اسرائیل و تقویت حاکمیت ارتش در سراسر کشور است.

در همین حال، یک جنبش شهرک‌سازی اسرائیلی به نام «اوری تسافون» (به معنای بیدار شو ای شمال) اعلام کرده که اراضی و املاک واقع در جنوب لبنان را برای فروش عرضه کرده و از سرمایه‌گذاران خواسته «به سمت شمال حرکت کنند»!

طبق گزارش خبرگزاری «معا»، این جنبش نقشه‌ای از مناطق جنوب رود لیتانی منتشر کرده و برای هر منطقه نام عبری تعیین کرده است. قیمت هر قطعه زمین از ۳۰۰ هزار شِکِل (حدود ۸۰ هزار دلار) آغاز می‌شود و این اراضی به‌عنوان «آینده شهرک‌های جدید» معرفی شده‌اند.

بر اساس گزارش تلویزیون «الجدید» لبنان، این نقشه از رود لیتانی در دریای مدیترانه تا کفرکلا امتداد دارد و شامل مناطق بقاع غربی، حاصبیا، مزارع شبعا و چهار شهر اصلی صور، بنت جبیل، مرجعیون و حاصبیا می‌شود.

در واکنش به این اقدامات، لبنانی‌های آواره از جنوب کشور خواستار بازگشت به خانه‌های خود و بازسازی مناطق تخریب‌شده شده‌اند. برخی از آنان از سوی اسرائیل تهدیدات مستقیم دریافت کرده‌اند. به گفته ساکنان، ارتش اسرائیل اتاق‌های پیش‌ساخته را هدف قرار داده، اجازه نزدیک شدن به خانه‌ها را نمی‌دهد و حتی پاک‌سازی آوار و حرکت ماشین‌آلات ساختمانی را ممنوع کرده است.

طبق آمار سازمان ملل، حدود ۸۲ هزار نفر همچنان در وضعیت آوارگی به‌سر می‌برند. ارتش اسرائیل پس از آتش‌بس نیز به تخریب گسترده در روستاهای مرزی ادامه داده و در ۱۱ اکتبر، با ده حمله هوایی، شش نمایشگاه شامل بیش از ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین را در منطقه المصیلح، نزدیک صیدا، هدف قرار داد.

مقامات لبنانی تأکید کرده‌اند که این تأسیسات کاملاً غیرنظامی بوده و هدف اسرائیل از حملات، جلوگیری از هرگونه امکان بازسازی است.

در این شرایط، واشنگتن و تل‌آویو فشارهای خود را بر دولت لبنان برای اجرای تصمیم ماه اوت مبنی بر خلع سلاح حزب‌الله افزایش داده‌اند. اما حزب‌الله با قاطعیت این درخواست را رد کرده و با هرگونه تلاش برای کشاندن لبنان به مذاکره سیاسی با اسرائیل مخالفت کرده است.

در مقابل، جوزف عون رئیس‌جمهور لبنان تأکید کرد که حزب‌الله در جنوب رود لیتانی فعالیتی ندارد و ارتش لبنان در همه مناطق کشور عملکردی برجسته دارد.

نبیه بری، رئیس مجلس لبنان نیز بار دیگر خواستار فعال شدن «کمیته مکانیزم» برای الزام اسرائیل به توقف تجاوزات شد و از کشورهای ضامن توافق آتش‌بس خواست تا نقش خود را در این زمینه ایفا کنند.

