به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسئله خلع سلاح مقاومت در لبنان به یک مسئله پیچیده تبدیل شده و دولت، حکومت و مردم این کشور را بین موافقان و مخالفان تقسیم کرده است. از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی و ایالات متحده به شدت بر خلع سلاح مقاومت اصرار دارند.

طی روزهای اخیر مواضع دولت لبنان شاهد چرخشی در این باره بوده و رئیس جمهور این کشور تاکید کرد که خلع سلاح حزب الله امری ناممکن است. همچنین دولت لبنان در سایه نقض بی شمار توافق آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی به ارتش دستور داد تا با هر گونه تجاوز و نفوذ اسرائیلی مقابله کنند.

در راستای این تحولات «منیر شحاده»، هماهنگ‌کننده سابق دولت لبنان نزد نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (یونیفل) و رئیس پیشین دادگاه نظامی این کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری ابنا به بررسی و تحلیل مسئله این روزهای لبنان و مقاومت پرداخت.

منیر شحاده تأکید کرد که ارتش لبنان بدون حمایت مقاومت، توان مقابله با هرگونه تجاوز خارجی را ندارد. او گفت مسئله‌ی خلع سلاح حزب‌الله، امروز به نقطه‌ای رسیده که حتی دولت و ارتش نیز اجرای آن را ناممکن می‌دانند.

پروژه آمریکایی-اسرائیلی برای حذف مقاومت

شحاده در توضیح دلیل اصرار ایالات متحده و رژیم صهیونیستی بر خلع سلاح حزب‌الله گفت: «ما در عصر صهیو-آمریکایی و قلدرمآبی زندگی می‌کنیم. اسرائیل می‌خواهد کشورهای اطرافش تنها برای امنیت داخلی خود، ارتشی با سلاح‌های سبک داشته باشند. این رژیم نمی‌خواهد هیچ کشوری در منطقه توان نظامی بازدارنده‌ای علیه آن داشته باشد.»

وی تاکید کرد: هدف تل‌آویو فراتر از لبنان است و شامل همه‌ی جبهه‌های مقاومت می‌شود. اسرائیل می‌خواهد همه‌ی جنبش‌های مقاومت از لبنان تا سوریه، یمن و عراق را خلع سلاح کند. این پروژه‌ای اسرائیلی-آمریکایی است که با شعار انحصار سلاح در دست دولت، در کشورهای مختلف دنبال می‌شود؛ همان‌گونه که در عراق درباره‌ی الحشد الشعبی مطرح شد. هدف نهایی این طرح، خالی‌کردن منطقه از هر نیرویی است که نام "مقاومت" دارد.»

شحاده تأکید کرد که این فشارها در حالی ادامه دارد که جامعه‌ی بین‌المللی در برابر تجاوزهای مکرر اسرائیل سکوت کرده و حتی این اقدامات را توجیه می‌کند.

تغییر موضع دولت لبنان

سرتیپ بازنشسته درباره‌ی تغییر موضع دولت لبنان نسبت به موضوع خلع سلاح حزب‌الله توضیح داد: «ایالات متحده و برخی کشورهای عربی، دولت لبنان را تحت فشار قرار دادند تا موضوع انحصار سلاح در دست دولت را در پارلمان مطرح کند. در جریان رأی‌گیری، وزرای دو حزب شیعه یعنی حزب‌الله و امل از جلسه خارج شدند، اما تصمیم در غیاب آن‌ها تصویب شد — اقدامی که از نگاه این دو حزب، مغایر قانون اساسی بود.»

بر اساس این تصمیم، ارتش لبنان مأمور شد تا طرحی برای اجرای انحصار سلاح در دست دولت تا پایان سال تهیه کند. اما مقاومت آشکارا اعلام کرد که تسلیم نخواهد شد و سلاح‌های خود را تحویل نخواهد داد، حتی اگر به معنای ورود به نبردی سرنوشت‌ساز باشد.

شحاده گفت: «همین موضع قاطع مقاومت باعث شد ارتش لبنان طرحی پنج‌مرحله‌ای تدوین کند. مرحله‌ی نخست، مربوط به جنوب رودخانه‌ی لیتانی و مشروط به عقب‌نشینی و توقف حملات اسرائیل بود. مرحله‌ی دوم به شمال لیتانی اختصاص داشت و عملاً احتمال درگیری ارتش با مقاومت را از میان برد. در نتیجه، دولت دریافت که اجرای طرح خلع سلاح حزب‌الله ممکن نیست و این واقعیت را علناً پذیرفت.»

دستور رئیس‌جمهور برای مقابله با تجاوزات اسرائیل

شحاده در بخش دیگری از اظهارات خود، به دستور اخیر رئیس‌جمهور لبنان برای مقابله با تجاوزات اسرائیل اشاره کرد و گفت این دستور پس از نقض‌های مکرر آتش‌بس از سوی تل‌آویو صادر شد.

او توضیح داد: «در طول یک سال گذشته، اسرائیل بیش از ۳۵۰۰ بار توافق آتش‌بس امضا شده در ۲۷ نوامبر را نقض کرده است. این رژیم با حملات، ترورها، تخریب‌ها با بولدوزر، و هدف قراردادن غیرنظامیان و کودکان، بیشتر روستاهای مرزی را به تلی از خاک تبدیل کرده است.»

آخرین مورد از این تجاوزات، نفوذ سربازان اسرائیلی به شهر بلیدا، ورود به ساختمان شهرداری و قتل یکی از کارکنان آن، ابراهیم سلامه، بود. پس از این حادثه، رئیس‌جمهور لبنان به فرمانده ارتش دستور داد تا مستقیماً با تجاوزات اسرائیل مقابله کند.

شحاده افزود: «این تصمیم زمانی گرفته شد که روشن شد کمیته‌ی پنج‌جانبه به ریاست ژنرال آمریکایی عملاً ناکارآمد است و مانند یک شاهد دروغین رفتار می‌کند. جامعه‌ی بین‌المللی نیز هیچ فشاری بر اسرائیل برای توقف تجاوزهایش وارد نمی‌کند و تل‌آویو با چراغ سبز آمریکا در منطقه جولان می‌دهد.»

ارتش لبنان تنها نیست

این مقام نظامی تأکید کرد: «توانایی‌ها و منابع ارتش لبنان با ارتش اسرائیل قابل مقایسه نیست، اما ارتش لبنان تنها نیست. هرگاه تصمیم سیاسی برای مقابله اتخاذ شود، مقاومت و مردم لبنان پشت سر ارتش خواهند ایستاد. در آن صورت، دفاع از کشور تصمیمی رسمی، مشروع و قانونی خواهد بود.»

به گفته‌ی شحاده، چنین تصمیمی می‌تواند بهانه‌هایی را که در دو سال گذشته از سوی برخی جریان‌ها برای انتقاد از ورود مقاومت به نبرد با اسرائیل بدون هماهنگی با دولت مطرح می‌شد، به‌کلی از بین ببرد.

مخالفت قاطع افکار عمومی با خلع سلاح مقاومت

شحاده در پایان به نتایج تازه‌ترین نظرسنجی‌ها در لبنان اشاره کرد و گفت: «طبق آمار شرکت‌های معتبر نظرسنجی، ۹۸ درصد از مردم لبنان مخالف خلع سلاح مقاومت هستند، به‌ویژه در شرایطی که اسرائیل از هر قانون و توافقی می‌گریزد. ارتش لبنان توان مقابله مستقل با تجاوز خارجی را ندارد و تجاوزهای اخیر نشان داد که اسرائیل حتی مرزهای بین‌المللی را نیز به رسمیت نمی‌شناسد.»

او در جمع‌بندی تأکید کرد: «مقاومت در لبنان دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی ملی برای حفظ حاکمیت و بازدارندگی در برابر تجاوزات اسرائیل است. ارتش و مقاومت دو بازوی مکمل دفاع از کشورند و بدون یکی، دیگری نمی‌تواند مأموریت خود را به انجام برساند.»

