به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد حکومت سرپرست افغانستان می‌گوید که بازگشت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران، روی وضعیت اقتصادی افغانستان تاثیر منفی دارد.

آقای نظری که از چهره‌های مطرح دانشگاهی افغانستان و نخستین فرد شیعه است که در مقام معاونت وزارت در حکومت طالبان ایفای وظیفه می‌کند، روز یک‌شنبه(۶ مهر) در مصاحبه با خبرنگاران اظهار داشت که افغانستان و جمهوری اسلامی ایران برای افزایش سطح مبادلات تجاری تا مرز ۱۰ میلیارد دلار توافق کرده بودند، اما تحریم‌های تازه می‌تواند این توافق و روابط اقتصادی دو کشور را با چالش مواجه می‌کند.

معاون وزارت اقتصاد افغانستان افزود: پروژه‌های مشترک میان ایران و افغانستان با محدودیت‌ها روبرو خواهد شد، کالاهایی‌که از مسیر ایران به کشورهای دیگر ترانزیت می‌شوند، با چالش روبرو خواهند شد و همچنین کسب‌وکار و سطح درآمد ما نیز با محدودیت‌ها و مشکلات مواجه خواهد شد.

از سوی دیگر، تعدادی از کارشناسان اقتصادی دولتی و خصوصی افغانستان نیز در این مورد به رسانه‌ها ابراز نظر کرده و نگران هستند که تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل نه تنها بر روابط تجاری و ترانزیتی تهران – کابل اثر منفی خواهد گذاشت، بلکه پیامدهای آن در سطح منطقه نیز احساس می‌شود.

برخی از کارشناسان افغان معتقدند که ایران بهترین بدیل پاکستان و کشورهایی بود که به لحاظ اقتصادی روی افغانستان فشار وارد می‌کردند، اما این تحریم‌ها سبب تورم اقتصادی در داخل کشور افغانستان می‌شود و همچنین کالاهایی که از طریق ایران ترانزیت می‌شد با موانع مواجه خواهد شد.

شایان ذکر است، بر اساس آمارهای منتشرشده، طی یک سال گذشته میزان تجارت میان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان به سه میلیارد و ۳۶۶ میلیون دلار رسیده است، که این میزان در حاکمیت جدید افغانستان نسبت به چهار سال قبل، روند افزایشی داشته است.

