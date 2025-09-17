نشست اقتصادی ایران و افغانستان در کابل برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست اقتصادی مشترک بین دو کشور ایران و افغانستان با حضور مسئولان بلند پایه دو کشور روز چهارشنبه (۲۶ شهریور) در کابل برگزار شد.

این نشست که با حضور سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور و از طرف دیگر نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت سرپرست افغانستان صورت گرفت، به منظور افزایش سطح همکاری‌های اقتصادی و رسیدن به هدف تعیین‌شده مبادله تجاری به ارزش ۱۰ میلیارد دلار برگزار شد.

به گفته وزارت صنعت و تجارت افغانستان در این نشست، دو طرف در خصوص امضای توافق‌نامه‌های تجاری، ترانزیتی، سرمایه‌گذاری و تعرفه ترجیحی گفت‌وگو کرده و بر ضرورت رفع موانع موجود در مسیر تجارت دوجانبه تأکید کردند.

همچنین، موضوعاتی مانند امضای تفاهم‌نامه قرنطینه، حل مشکلات قرنطینه کالاهای کشاورزی افغانستان و برداشتن محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای بر این اقلام مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی مشکلات موجود در گمرک‌های مرزی میلک، دوغارون، چابهار و بندرعباس و همچنین تسهیل روند ترانزیت کالاهای افغانستان از دیگر محورهای این گفت‌وگوها بود.

از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست می‌توان به این موارد اشاره کرد: برگزاری جلسات منظم کمیته مشترک اقتصادی به هدف رفع مشکلات بانکی، فعال شدن کمیسیون مشترک و کمیته‌های ۱۶گانه آن، برگزاری همایش‌های مشترک میان دو کشور به صورت سالانه، خریداری پنبه افغانستان، ۲۴ساعته شدن برق گمرک ابونصر فراهی و تنظیم کشتی‌ها با ظرفیت ۵۰کانتینر به جای کشتی‌های با ظرفیت ۲۰۰کانتینر در بندر چابهار.

در این نشست طرف ایرانی تعهد خود را نسبت به پیگیری و رفع مشکلات مطرح‌شده اعلام کرده و هر دو کشور بر گسترش همکاری در حوزه‌های تجارت، ترانزیت و سرمایه‌گذاری تأکید کردند.

