به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آرامشی محتاطانه امروز در حومه شرقی حلب برقرار است، پس از آنکه توافق آتشبس اعلامشده میان نیروهای دولتی سوریه و «نیروهای دموکراتیک سوریه» (قسد) بار دیگر نقض شد. این وضعیت پس از درگیریهای محدودی در دو محور سدّ تشرین و تپه سیرِیتِل در شامگاه گذشته به وجود آمد، در حالی که بیم آن میرود که تنشها بار دیگر شعلهور شوند.
دیدهبان حقوق بشر سوریه گزارش داده است که عصر دیروز، حوالی ساعت پنج و نیم، تپه سیرِیتِل و اطراف سدّ تشرین هدف آتش سنگین توپخانهای قرار گرفتند که نقض جدیدی از آتشبس به شمار میرود.
به گفته این منبع، گلولهباران از مواضع افراد مسلح مستقر در اطراف شهر منبج صورت گرفته است.
دیدهبان حقوق بشر سوریه همچنین تأیید کرده که نیروهای قسد روز گذشته تلاش برای نقض آتشبس و یک عملیات نفوذ از سوی شماری از نیروهای حکومت جولانی در حومه شرقی حلب را ناکام گذاشتند.
منابع محلی میگویند عناصر حکومت جولانی تلاش داشتند به یک پست نظامی وابسته به قسد در اطراف سدّ تشرین نفوذ کنند، اما نیروهای قسد با پرتاب نارنجک دستی و درگیری مستقیم، این اقدام را خنثی کردند. در این درگیریها یکی از مهاجمان کشته شد و بقیه مجبور به عقبنشینی شدند.
