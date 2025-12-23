به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ درگیری‌های شدیدی میان نیروهای امنیتی وابسته به نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) و نیروهای امنیتی سوریه روز دوشنبه در شهر حلب رخ داد که به کشته و زخمی شدن شماری از افراد و آوارگی ده‌ها خانواده منجر شد.

خبرگزاری «سانا» اعلام کرد که چندین غیرنظامی بر اثر حملات خمپاره‌ای و راکت‌های قسد جان باخته‌اند. قسد محله‌های الجمیلیه و السریان را به‌طور بی‌هدف هدف قرار داد.

تلویزیون «الإخباریه» سوریه گزارش داد که قسد نقاط امنیت داخلی نزدیک دوارهای شیحان و اللیرمون در شمال حلب را هدف قرار داده است. از سوی دیگر، وزارت کشور سوریه در بیانیه‌ای گفت: نیروهای قسد که در محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه مستقر هستند، پس از عقب‌نشینی ناگهانی، به سمت ایست‌های مشترک آتش گشودند و این اقدام موجب زخمی شدن یک عضو امنیت داخلی و یک نظامی ارتش شد.

سانا افزود: چهار زخمی شامل یک زن و یک کودک به بیمارستان الرازی منتقل شدند. همچنین ده‌ها خانواده از محله‌های هدف قرار گرفته به مناطق امن‌تر از جمله خالدیه و خیابان نیل گریختند.

قسد در بیانیه‌ای اعلام کرد که درگیری‌ها پس از حمله مسلحانه گروه‌های وابسته به دولت انتقالی در اطراف اشرفیه و شیخ مقصود آغاز شد و دمشق را مسئول دانست.

وزارت امور اضطراری سوریه خبر داد: دو عضو نیروهای امدادی، هنگام انجام مأموریت در دوار شیحان هدف مستقیم تیراندازی قسد قرار گرفتند و زخمی شدند. همچنین یک خودروی امداد «پیک‌آپ» مورد حمله قرار گرفت. این وزارتخانه اقدام قسد مبنی بر ممانعت امدادرسانی به غیرنظامیان را «جنایت خطرناک و نقض آشکار قوانین انسانی» خواند.

شیخ فرج حمود الفرج السلامه، از بزرگان عشیره بوشعبان در رقه، گفت: اطلاعاتش نشان می‌دهد قسد در محله‌های کردنشین حلب دست به عملیات تک‌تیراندازی زده است.

اداره کل امنیت داخلی حلب طی بخشنامه‌ای ورود کامیون‌های بزرگ و متوسط به محله‌های شیخ مقصود، اشرفیه و بنی‌زید و همچنین حرکت موتورسیکلت‌ها را از روز دوشنبه تا آغاز سال جدید ممنوع کرد.

السلامه افزود: قسد از اجرای توافق مارس سر باز زده، از رقه و دیرالزور عقب‌نشینی نکرده و هیچ‌یک از مؤسسات را تحویل نداده است.

وی همچنین گفت: ترکیه تجهیزات نظامی به منطقه نبع‌السلام در اطراف رأس‌العین و تل‌ابیض وارد کرده و احتمال اقدام نظامی علیه قسد وجود دارد، به‌ویژه در اطراف رقه و طبقه؛ اما این اقدام تنها با چراغ سبز آمریکا ممکن خواهد بود.

