به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه خبری سوریه به نقل از یک منبع رسمی اعلام کرد که توافقی برای آتش‌بس در دو محله «الاشرفیه» و «الشیخ مقصود» در شهر حلب واقع در شمال سوریه حاصل شده است.

این توافق پس از درگیری‌های شدید روز دوشنبه میان نیروهای ارتش سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) در اطراف این دو محله صورت گرفت.

در این درگیری‌ها که با استفاده از سلاح‌های سنگین انجام شد، تعدادی از نیروهای امنیتی و غیرنظامیان کشته و زخمی شدند.

در پی این درگیری‌ها، راه‌های منتهی به محله‌های مذکور مسدود شد و تلاش‌هایی برای خروج امن چندین خانواده از منطقه آغاز گردید.

وزارت دفاع سوریه اعلام کرد که تحرکات ارتش در چارچوب برنامه‌ای برای بازآرایی نیروها در شمال و شمال شرق کشور انجام می‌شود. این اقدام در واکنش به «حملات مکرر» نیروهای قسد علیه غیرنظامیان و نیروهای ارتش و امنیتی صورت گرفته است.

این وزارتخانه همچنین بر پایبندی خود به توافق ۱۰ مارس تأکید کرد و هرگونه قصد برای عملیات نظامی را رد نمود.

به گفته این نهاد، هدف ارتش حفاظت از مردم و اموال آنان در برابر حملات قسد است.

مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که تام باراک فرستاده ویژه آمریکا به سوریه، و دریادار براد کوپر فرمانده ستاد مرکزی آمریکا، اخیراً با مظلوم عبدی فرمانده نیروهای قسد، و چند مقام بلندپایه در شمال شرق سوریه دیدار کرده‌اند. محور اصلی این گفتگوها، تسریع در اجرای توافق ۱۰ مارس با دمشق بوده است.

در روزهای اخیر، درگیری‌های پراکنده میان طرفین شدت گرفته و دمشق و نیروهای قسد یکدیگر را به اقدامات تحریک‌آمیز متهم کرده‌اند.

بر اساس توافق ۱۰ مارس که با میانجی‌گری ایالات متحده صورت گرفت، قرار است نیروهای تحت رهبری کردها تا پایان سال جاری در ساختارهای دولتی سوریه ادغام شوند. این توافق شامل انتقال کنترل گذرگاه‌های مرزی، فرودگاه‌ها و میادین نفت و گاز به دولت دمشق نیز می‌شود.

