تبادل آتش میان قسد و ارتش جولانی در شرق حلب

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محور دیر حافر در حومه شرقی حلب صبح امروز چهارشنبه شاهد نقض جدید آتشبس بود؛ جایی که میان نیروهای ارتش حکومت جولانی و نیروهای سوریه دموکراتیک(قسد)، تبادل آتش با خمپاره رخ داد.
تبادل آتش در خطوط تماس شرق حلب
منابع محلی به دیدهبان حقوق بشر سوریه اعلام کردند که درگیریها در اطراف خطوط تماس شرق دیر حافر متمرکز بوده و هر دو طرف به حالت آمادهباش درآمدهاند. این تبادل آتش مدت کوتاهی ادامه یافت و تا لحظه انتشار این خبر، گزارش تأییدشدهای از تلفات انسانی در دست نیست.
پیشینه تنشها؛ از نقض آتشبس تا حملات مسلحانه
پیشتر در ۹ اکتبر جاری، نیروهای قسد تلاش برخی عناصر گروه ارتش ملی سوریه برای نفوذ و نقض آتشبس در حومه شرقی حلب را ناکام گذاشته بودند. این گروه مسلح مخالف دولت حکومت جولانی تلاش داشت با نفوذ به مواضع قسد آتشبس را برهم بزند.
در همان بازه زمانی، تنشها در منطقه پس از آن افزایش یافت که نیروهای گروه ارتش ملی به یک پست نظامی متعلق به قسد در نزدیکی سد تشرین حمله کردند.
درگیریهای مسلحانه و تلفات
بر اساس اطلاعات موجود، مهاجمان با استفاده از نارنجکهای دستی به محل استقرار نیروهای قسد یورش بردند و در پی آن، درگیریهای مسلحانه میان دو طرف درگرفت. این درگیریها در نهایت با عقبنشینی نیروهای مهاجم پایان یافت و یکی از عناصر آنها در جریان درگیری کشته شد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما