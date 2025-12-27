کشته شدن یک عضو وزارت دفاع حکومت جولانی در شهر حلب سوریه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک عضو وزارت دفاع حکومت جولانی امروز شنبه در پی تیراندازی افراد ناشناس در محله «سیف‌الدوله» در شهر حلب در شمال سوریه کشته شد.

براساس گزارش شبکه الجزیره، این حادثه در شرایطی رخ می‌دهد که شهر حلب پس از درگیری‌ها و تبادل آتش میان «نیروهای دموکراتیک سوریه» (قسد) و حکومت جولانی که روز دوشنبه گذشته به کشته شدن تعدادی از غیرنظامیان انجامید، در وضعیت ناآرامی قرار دارد.

شبکه رسمی «الاخباریه» سوریه به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که دو نفر نقاب‌دار سوار بر یک موتورسیکلت به سوی یکی از عناصر وزارت دفاع حکومت جولانی در محله سیف‌الدوله شهر حلب، تیراندازی کردند و او در همان لحظه جان باخت.

این شبکه افزود که نیروهای وزارت دفاع حکومت جولانی در منطقه حلقه امنیتی ایجاد کردند و تحقیقات برای شناسایی مهاجمان آغاز شده است.

روز گذشته، جمعه نیز یک عضو نیروهای امنیت داخلی حکومت جولانی در نتیجه تیراندازی تک‌تیراندازان قسد در ایست بازرسی میدان «شیحان» در شهر حلب زخمی شد؛ موضوعی که خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) به آن اشاره کرد.

سانا توضیح داد که عناصر قسد که در محله «الأشرفیه» شهر حلب — که همراه با محله «الشیخ مقصود» تحت کنترل آنهاست — مستقر هستند، با تیراندازی تک‌تیراندازان خود نیروهای امنیت حکومت جولانی را در ایست بازرسی میدان شیحان هدف قرار دادند.

در همین چارچوب، ارتش حکومت جولانی نیز پهپادهایی را که قسد به سمت مواضع ارتش در سد «تشرین» در حومه شرقی حلب پرتاب کرده بود، سرنگون کرد. دمشق این اقدام را نقضی تازه از توافق دهم مارس دانسته است.

«حمد عبدالغنی» فرمانده نیروهای امنیت داخلی حکومت جولانی در استان حلب، روز گذشته هشدار داد که ادامه نقض آتش‌بس از سوی قسد با اقدام‌های لازم پاسخ داده خواهد شد.

روز دوشنبه گذشته نیز حدود سه تن از غیرنظامیان کشته و شماری دیگر زخمی شدند؛ درگیری‌ای که حکومت جولانی و قسد یکدیگر را مسئول آغاز آن دانستند. این حوادث پس از سفر «هاکان فیدا» وزیر خارجه ترکیه، روی داد که طی آن از قسد خواسته بود مانعی در برابر وحدت و ثبات سوریه ایجاد نکنند و به اجرای توافق پایبند باشند.

شایان ذکر است که توافق ماه مارسشامل چند بند بود که مهم‌ترین آنها ادغام نهادهای غیرنظامی و نظامی وابسته به «اداره خودگردان کرد» در شمال شرق سوریه در چارچوب نهادهای ملی حکومت جولانی تا پیش از پایان سال جاری بود؛ اما تاکنون هیچ پیشرفت ملموسی در این زمینه حاصل نشده است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸