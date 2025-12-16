به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرخانه جایزه بین‌المللی مرضیه در اداره کل زنان و خانواده معاونت امور بین الملل مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام با تقدیر از حضور بانوان فعال، اندیشمند و فرهیخته از کشورهای مختلف جهان، نتایج نهایی این دوره از جایزه را اعلام کرد.

در دوره مقدماتی برگزاری این جایزه، ۶۵ اثر و فعالیت از ۳۶ کشور جهان به دبیرخانه ارسال شد. کشورهای شرکت کننده :

اروپا – آمریکا (دانمارک ، ونزوئلا ، آلمان ، نروژ ، مکزیک ، آرژانتین ، انگلستان ، اکوادور ، آمریکا ، ایتالیا ، سوئیس ، کوزوو ، فرانسه )

آسیا – اقیانوسیه ( روسیه ، پاکستان ، ترکیه ، هند ، مالزی ، افغانستان ، بنگلادش ، جمهوری آذربایجان )

آفریقا –عربی ( سوریه ، عراق ، سنگال ، لبنان ، یمن ، عربستان ، فلسطین ، بحرین ، کویت ، تونس ، تانزانیا ، نیجریه ، اوگاندا ، زیمباوه، ماداگاسکار )

شرکت کنندگان در پنج محور اصلی آثار علمی و پژوهشی ، ادبی و ترجمه ، رسانه‌ای و تولید محتوا ، طرح‌ها و ایده‌های فرهنگی و تبلیغی در گستره ملی، منطقه‌ای و جهانی، فعالیت‌های اجرایی فرهنگی و تبلیغی در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی را ارسال نمودند که بر پایه‌ی

شاخص‌های خلاقیت و نوآوری، چشم‌انداز تمدنی، پایداری و مقاومت، سبک زندگی اسلامی، قدرت اقناع و تأثیرگذاری، گستره مخاطبان، و غنای علمی و محتوایی داوری و ارزیابی گردید .

برگزیدگان جایزه بین‌المللی مرضیه:

۱. خانم نرمین بواب از فلسطین که در خیمه‌های مدرسه در غزه با ایجاد روحیه امید و پایداری در میان نسل آینده غزه و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه برای بازنمایی واقعیت‌های زندگی زنان و کودکان فلسطینی تلاش می‌کند.

۲. خانم ورونیکا لیزبت مارکت از کشور مکزیک که فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی برای معرفی مکتب اهل‌بیت(ع) در میان جوامع غیرمسلمان، با تأکید بر توسعه گفت‌وگوی تمدنی، ترویج سبک زندگی اسلامی و گسترش مخاطبان بین‌المللی دارد.

۳. خانم زینب اُ از کشور آلمان که اقدام به تولید و هدایت محتوای رسانه‌ای در فضای اروپا با هدف افزایش بصیرت دینی و معرفت اسلامی و بهره‌گیری از ابزارهای نوین ارتباطی مبتنی بر خلاقیت و تأثیرگذاری فرهنگی می‌کند.

۴. خانم رباب زیدی از کشور هند که دست به تأسیس مراکز آموزشی ـ دینی و اجتماعی برای بانوان و کودکان به عنوان الگویی از پویایی در عرصه آموزش و فعالیت‌های مردمی بر پایه سبک زندگی اسلامی، زده است.

۵. خانم د. حلا الجابری الموسوی از کشور عراق که نقش محوری و اثرگذاری در توانمندسازی، تقویت و هم‌افزایی بانوان نخبه و فعال اجتماعی و سیاسی عراق در سطوح کلان و به خصوص در فرآیند قانون‌گذاری و تصویب لوایح مرتبط با زن و خانواده بر اساس مبانی فقه جعفری و دفاع از حوزه مقاومت، ایفا کرد.

۶. خانم می الخنساء از کشور لبنان که نقش‌آفرینی فعال در عرصه حقوقی بین‌المللی از طریق طرح دعاوی و شکایات رسمی علیه مرتکبین جنایات جنگی در دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی، با تمرکز ویژه بر دفاع از حقوق زنان و کودکان آواره در غزه، لبنان و ایران و ... دارد.

۷. خانم میمونه فای از کشور سنگال که برنامه‌های آموزشی، رسانه‌ای و اشتغال‌محور برای بانوان و جوانان با رویکرد نوآوری فرهنگی، گسترش دایره مخاطبان و ترویج سبک زندگی اسلامی در جامعه آفریقایی، اجرا می‌کند.

هیئت داوران همچنین گروه پنج نفره خواهران شهدای زن عـراقی را به عنوان گروه برگزیده ویژه معرفی کرد؛ این انتخاب به پاس نقش‌ مؤثر آنان در پاسداشت شهدای زن عراق و معرفی الگوهای نو از حضور زن مسلمان مقاوم صورت گرفت.

در کنار برگزیدگان اصلی، از ۲۲ نفر از ارسال‌کنندگان آثار شایسته نیز تجلیل به عمل خواهد آمد.

جایزه بین‌المللی مرضیه، با الهام از سیمای الهی حضرت زهرا (س) و در راستای تبیین الگوی زن مسلمان در ساحت علم، فرهنگ و تبلیغ، بر آن است تا بستر تعامل میان بانوان متفکر، خلاق و اثرگذار را در سطح جهانی گسترش دهد. بدین منظور و با عنایت به استقبال خوب خواهران پیرو اهل بیت علیهم السلام در کشورهای مختلف ، این جایزه در سال‌های آتی، با توسعه افق و تعمیق محتوا، به سطحی والاتر ارتقاء خواهد یافت.

