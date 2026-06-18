ادامه عملیات رژیم صهیونیستی در درون خاک لبنان/ بقایی: اقدامات اسرائیل، نقض تعهدات آمریکاست!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه المنار اعلام کرد که تجاوزات رژیم صهیونیستی به شهرکهای کفرتبنیت و حداثا در جنوب لبنان همچنان ادامه دارد.

در خبری دیگر رژیم صهیونیستی به شهرک زبدین در جنوب لبنان حمله پهپادیکرده است.

در آخرین تحولات نیز الجزیره از حملات پهپادی رژیم متجاوز صهیونیستی به حداثا در منطقه بنت جبیل در جنوب لبنان خبر داد.

از سوی دیگر رژیم صهیونیستی با صدور یک هشدار رسما اعلام کرد در عمق ده کیلومتری خاک لبنان به عملیات خود ادامه خواهد داد!

در جبهه مقابل نیز رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند در یک حادثه امنیتی، یک کشته و ۱۱ زخمی که حال برخی از آنها بسیار وخیم است در ساعات گذشته در جنوب لبنان گزارش شده است.

در همین حال بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران درخصوص ادامه تجاوزات و جنایات رژیم صهیونیستی گفت: اگر تعرضات رژیم صهیونیستی به لبنان ادامه یابد، نقض تعهدات طرف مقابل در تفاهمنامه خواهد بود.

وی افزود: ما آمریکا و رژیم صهیونیستی را از هم جدا نمی‌کنیم اما در شیوه‌ها و روش‌ها اختلاف‌نظرهایشان کاملاً مشهود است.

بقایی اضافه کرد: رژیم صهیونیستی نمی‌خواهد کوچکترین فرصتی به هر روند دیپلماتیکی بدهد. اما این مسئولیت آمریکاست که رژیم صهیونیستی را وادار به احترام به تعهدات آمریکا به ایران در این سند کند.

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