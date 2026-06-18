به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شورای عالی حوزههای علمیه با صدور بیانیهای به مناسبت ماه محرم، با بیان اینکه بدون شک یکی از مهمترین مسایل امروز ما توجه به اصل حفظ وحدت در جامعه و پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی است، تأکید کرد: خطبا و مبلغان محترم باید به توصیه مکرر رهبر انقلاب حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای (مدظلهالعالی) در رعایت نعمت عظیم وحدت ملّی و انسجام بیبدیلی که حول پرچم ایران اسلامی به ملّت بعثت یافته ارزانی شده و در زمرهی مهمترین عوامل ظفر در مقابل شیطان بزرگ میباشد، توجه وافر داشته و مردم را نیز به آن دعوت و توصیه نمایند.
متن بیانیه شورای عالی حوزههای علمیه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین
السلام علیک یا اباعبدالله و علی الارواح التی حلّت بفنائک.
حلول ماه محرم الحرام که تجلیگاه شور و شعور حسینی (علیه السلام) و عرض ارادت محبان اهلبیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) در گوشه گوشه این کره خاکی به آرمانهای والای حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) است، امسال با فقدانی جانکاه و ثُلمهای عظیم در پیکر جهان تشییع همراه شده است؛ شهادت مرجع عالیقدر و ولی امر مسلمین جهان، حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای (اعلی الله مقامه الشریف) که عمر بابرکت خویش را در جهاد مستمر با کفر و نفاق و هدایت امت در مسیر صراط مستقیم سپری فرمود، داغی سنگین بر دل مؤمنان نهاده است. اینک در اولین ماه محرم پس از آن عروج ملکوتی، مسئولیت حوزههای علمیه و علمای اعلام در قبال امتداد پیام عاشورا دوچندان گشته است.
آنچه این روزها بیش از هر زمانی ضرورت مییابد، التفات به منزلت خطیر تبلیغ در شرایطی است که جهان اسلام و به خصوص ام القرای آن در ایران اسلامی با آن مواجه است. دشمنان اسلام اینک آشکارتر از گذشته، همزمان با خونریزی آشکار با توسل به سلاحهای جنگی و با بهرهگیری از گستردهترین شبکههای رسانهای و شبههافکنیهای دامنهدار، در صدد متزلزل ساختن باورهای دینی و تضعیف هویت اسلامی برآمدهاند. در چنین مقطعی، فرمایش حکیمانهی آن رهبر شهید که بیان میفرمودند: «در مقابل شمشیرهای خونریز تبلیغات دشمنان، تبلیغ را اولویت اول بدانیم.»، چراغ هدایت ما حوزویان است.
شورای عالی حوزههای علمیه بر اساس آیه شریفهی «وَ لَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ»، از همهی طلاب و فضلای حوزههای علمیه استدعا دارد تا در این ایام با عزمی راسختر از گذشته، به میدان تبیین و تنویر افکار عمومی گام نهند و مجالس حسینی (علیه السلام) را با رویکردی تحلیلی و روشنگرانه، به تبیین شاخصههای جبههی حق و باطل در عصر حاضر اختصاص دهند و در جایگاه شریف منبر و محراب در مساجد و حسینیهها و سایر مراکز، حضوری اثرگذار داشته باشند.
بدون شک یکی از مهمترین مسایل امروز ما توجه به اصل حفظ وحدت در جامعه و پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی است و خطبا و مبلغان محترم باید به توصیه مکرر رهبر انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای (مدظلهالعالی) در رعایت نعمت عظیم وحدت ملّی و انسجام بیبدیلی که حول پرچم ایران اسلامی به ملّت بعثت یافته ارزانی شده و در زمرهی مهمترین عوامل ظفر در مقابل شیطان بزرگ میباشد، توجه وافر داشته و مردم را نیز به آن دعوت و توصیه نمایند.
شایسته است عموم خطبا و مبلغان و جامعه شعرا و مادحان اهلبیت (علیهم السلام) امسال به یاد و نام شهداء به خصوص شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم که پیروان حقیقی مسیر حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) و یاران شهیدش هستند، توجه افزونتری داشته باشند و سیره ایشان را برای مردم تبیین نمایند، همچنین آنچه به عنوان ادای دین به محضر امام شهید انقلاب اسلامی و قدردانی از مجاهدتهای خالصانهی مرجع تقلید جهان تشیع، شهید امام خامنهای انتظار میرود، عظمت بخشیدن به مراسم تشییع پیکر پاک آن رهبر فقید و شهیدان والامقام از بیت مکرم ایشان است. سزاوار است این مراسم وداع و تشییع در خور شأن آن نادره دوران باشد، تا دشمنان در بهت فرو روند و دلدادگان اهل بیت(علیهم السلام) ثابت کنند که عاشورا و خط سرخ شهادت در این دیار به فراموشی سپرده نخواهد شد و اندیشه اسلام ناب محمدی و خط مقاومت تا ظهور حضرت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) تداوم خواهد یافت.
از درگاه الهی، توفیق بهرهمندی از برکات این ماه عزا را مسألت داشته و دعا میکنیم تا روح مطهر امام خمینی (قدس الشریف) بنیانگذار انقلاب اسلامی و رهبر شهیدمان و تمامی مدافعان اسلام ناب، قرین رحمت واسعه خود نماید و تمامی خدمتگزاران به نظام اسلامی را در پناه خویش حفظ کرده و به مردم غیور و مبعوث شده ایران اسلامی، عزت روز افزون داده و دشمنان اسلام و بشریت به ویژه حاکمان آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس و سفاک صهیونیستی را نابود و به سزای اعمال خویش برساند.
اللَّهُمَّ إِنَّا نَرْغَبُ إِلَیْکَ فِی دَوْلَةٍ کَرِیمَةٍ تُعِزُّ بِهَا الْإِسْلامَ وَ أَهْلَهُ وَ تُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَ أَهْلَهُ وَ تَجْعَلُنَا فِیهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَی طَاعَتِکَ وَ الْقَادَةِ إِلَی سَبِیلِکَ وَ تَرْزُقُنَا بِهَا کَرَامَةَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ .
شورای عالی حوزههای علمیه
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