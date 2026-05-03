ژنرال صهیونیست: اگر نتانیاهو بماند اسرائیل صدمین سالگرد خود را نخواهد دید

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اسحاق بریک، ژنرال ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی در اظهاراتی گفت: بسیاری در طول جنگ مطمئن بودند که حماس و حزبالله تسلیم میشوند اما من تاکید میکردم که ارتش اسرائیل قادر به دستیابی به پیروزی قطعی نخواهد بود.
وی با ااشره به واقعیتهای میدان افزود: حالا حزبالله دهها هزار موشک، راکت و پهپاد در اختیار دارد که میتوانند شمال اراضی اشغالی را برای ماهها فلج کند؛ ارتش اسرائیل امروز قادر به تعیینتکلیف نبرد با حزبالله و یا استقرار در امتداد رود لیتانی برای مدت زمان طولانی نیست.
اسحاق بریک اضافه کرد: تنها راه پیش روی ما برای نجات از این وضعیت که موجودیت اسرائیل را تهدید میکند، تغییر فوری سران سیاسی و نظامی است، در غیر این صورت به صدمین سالگرد تأسیس اسرائیل نخواهیم رسید.
..........................
پایان پیام
نظر شما