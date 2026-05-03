قصد اسرائیل برای خرید ۲ اسکادران جنگنده پیشرفته جدید

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت دفاع اسرائیل امروز یکشنبه اعلام کرد که ارتش این رژیم قصد دارد دو اسکادران جدید از جنگندههای پیشرفته خریداری کند؛ تصمیمی که پس از تأیید کمیته وزارتی امور خرید اتخاذ شده است.
براساس گزارش شبکه الجزیره، ارتش اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد که کمیته وزارتی خریدهای نظامی وابسته به وزارت دفا در پایان هفته با خرید دو اسکادران جدید جنگنده موافقت کرده است. بر اساس این تصمیم، یک اسکادران چهارم از جنگندههای «اف-۳۵» ساخت شرکت لاکهید مارتین و یک اسکادران دوم از جنگندههای «اف-۱۵ آی» ساخت شرکت بوئینگ خریداری خواهد شد.
به گفته این بیانیه، ارزش این دو قرارداد دهها میلیارد شکل برآورد میشود (هر دلار معادل ۲.۹ شکل) و شامل ادغام این اسکادرانها در نیروی هوایی اسرائیل، پشتیبانی کامل، تأمین قطعات یدکی و خدمات لجستیکی است.
این اقدام نخستین گام در اجرای طرح تقویت توان نظامی اسرائیل به شمار میرود؛ طرحی که با موافقت «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر اسرائیل و «یسرائیل کاتس» وزیر دفاع اسرائیل با بودجهای حدود ۳۵۰ میلیارد شکل (۱۱۸.۷۲ میلیارد دلار) تصویب شده است.
ارتش اسرائیل اعلام کرد که این دو اسکادران جدید ستون اصلی ساختار نظامی این رژیم در دهههای آینده خواهند بود و در مقابله با تهدیدات منطقهای نقش کلیدی ایفا خواهند کرد؛ همچنین به اسرائیل کمک میکنند برتری هوایی خود را در منطقه حفظ کند.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که اسرائیل همچنان به جنگ در غزه و حملات به لبنان ادامه میدهد؛ اقدامی که نقض توافقهای آتشبس از ۱۰ اکتبر و ۱۷ آوریل گذشته محسوب میشود. همزمان، این رژیم خود را برای احتمال ازسرگیری جنگ علیه ایران به همراه آمریکا آماده میکند؛ جنگی که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شده و با وجود آتشبس اعلامشده در ۱۹ فروردین ۱۴۰۵، همچنان در معرض از سر گیری قرار دارد.
شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل این تصمیم را در چارچوب رقابت تسلیحاتی این رژیم علیه ایران ارزیابی کرده است. «یسرائیل کاتس» نیز اعلام کرد که «درسهای عملیاتی بهدستآمده از جنگ با ایران ما را وادار میکند روند تقویت توان نظامی را تسریع کنیم. این جنگ نقش تعیینکننده نیروی هوایی و ضرورت تجهیز سایر جبههها به چنین جنگندههایی را نشان داده است.
«امیر برعام» مدیرکل وزارت دفاع اسرائیل که این طرح را ارائه کرده، بر اهمیت ترکیب این دو نوع جنگنده تأکید کرد؛ بهگونهای که قابلیت پنهانکاری اف-۳۵ در کنار قدرت رزمی اف-۱۵ آی، انعطاف عملیاتی بیشتری به نیروی هوایی میدهد.
او توضیح داد که هدف از این ترکیب، فراهم کردن توانایی کامل برای مقابله با سناریوهای مختلف جنگی در دههای است که پیشبینی میشود مملو از چالشهای امنیتی باشد.
به گزارش شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل، پس از تأیید کمیته وزارتی، مدیرکل وزارت دفاع این رژیم به هیئت خرید در آمریکا دستور داده است روند امضای قراردادها با دولت آمریکا و مقامات نظامی این کشور را آغاز کند. هنوز تعداد دقیق جنگندههایی که قرار است خریداری شوند، اعلام نشده است.
بر اساس گزارش رادیو ارتش اسرائیل، با نهایی شدن این قرارداد، ارتش اسرائیل در مجموع دارای چهار اسکادران جنگنده «اف-۳۵» و دو اسکادران «اف-۱۵ آی» خواهد بود.
