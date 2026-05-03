مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی «آیات» تا پایان اردیبهشت تمدید شد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمدتقی مسننی امروز یکشنبه، 13 اردیبهشت 1405 در گفتوگویی اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص کشور و همزمانی زمانبندی این جشنواره با تحولات اخیر، از جمله شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم که از روزهای ابتدایی انتشار فراخوان بر فضای عمومی کشور تأثیرگذار بوده است، درخواست تمدید مهلت ارسال آثار به مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه شد که این درخواست با تمدید یکماهه تا پایان اردیبهشتماه مورد موافقت قرار گرفت.
وی افزود: پس از پایان مهلت تعیینشده، آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره توسط هیئت داوران مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت که اسامی داوران نیز بهزودی اعلام میشود و بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، آیین اختتامیه این جشنواره در اواخر خردادماه برگزار خواهد شد.
رئیس گروه قرآن و عترت فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در ادامه از اضافه شدن یک بخش ویژه به این دوره از جشنواره خبر داد و گفت: با توجه به تحولات اخیر، بخش ویژهای با عنوان «تبیین، تبلیغ و نشر اندیشههای امامین انقلاب با تأکید بر افکار شهید خامس (رهبر شهید)» به محورهای جشنواره افزوده شده است.
مسننی خاطرنشان کرد: علاقهمندان میتوانند تا ۳۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ آثار خود را از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی http://zohagil.ir ارسال کنند.
وی در پایان یادآور شد: چهارمین جشنواره ملی «آیات» در رشتههای فیلمنامهنویسی و نمایشنامهنویسی، به همت اتحادیه مؤسسات و تشکلهای قرآن و عترت گیلان و با نظارت مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت برگزار میشود.
