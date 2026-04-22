واکنش علمای امامیه افغانستان به اظهارات اخیر رضا پهلوی

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ شورای عالی علمای امامیه افغانستان با نشر بیانیهای به اظهارات اخیر رضا پهلوی، فرزند محمدرضا شاه پهلوی، واکنش نشان داده و تأکید کرده است که نسبت دادن عنوان «تروریست» به مردم افغانستان، نادیده گرفتن پیشینه تاریخی این ملت در مبارزه با استعمار و جریانهای افراطی است.
در این بیانیه آمده است که افغانستان دارای پیشینهای کهن در عرصههای فرهنگی، علمی و تمدنی است و شخصیتهای برجستهای چون جلالالدین محمد بلخی و سنایی غزنوی از این سرزمین برخاستهاند.
به گفته شورای عالی علمای امامیه افغانستان، مردم این کشور در طول تاریخ در برابر قدرتهای استعمارگر ایستادگی کردهاند و در دورههای مختلف، از مقابله با اشغالگران تا مبارزه با گروههای تروریستی، نقش مهمی ایفا کردهاند.
در بخش دیگری از این بیانیه تأکید شده است که شماری از شهروندان افغانستان در سالهای گذشته در کنار ملت ایران در مسیر دفاع از ارزشها و مقابله با تهدیدهای منطقهای حضور داشته و در این راه شهدا و مجروحانی نیز تقدیم شده است.
این شورا همچنین با طرح پرسشهایی درباره ارتباط برخی جریانهای سیاسی با قدرتهای خارجی و گروههای افراطی، تأکید کرده است که نسبت دادن اتهامات ناروا به ملتهایی که در صف مبارزه با تروریسم قرار دارند، اقدامی نادرست و غیرواقعبینانه است.
در ادامه این بیانیه با اشاره به سرنوشت حکومت پهلوی در ایران آمده است که این حکومت در نهایت در پی اعتراضات گسترده مردمی سقوط کرد و محمدرضا شاه ایران را ترک کرد.
شورای عالی علمای امامیه افغانستان در پایان تأکید کرده است که ملت افغانستان در کنار دیگر ملتهای منطقه همواره در مسیر دفاع از استقلال، هویت دینی و مقابله با سلطهطلبی خارجی حرکت کردهاند و چنین اظهاراتی نمیتواند جایگاه تاریخی و فرهنگی این ملت را زیر سؤال ببرد.
.............
پایان پیام/
نظر شما