تضمین کابل بر صیانت از مرزهای ایران و پایان عصر مداخلات بیگانه

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ در برههای که تنشهای منطقهای به واسطه مداخلات بازیگران بینالمللی به اوج خود رسیده است، پایتخت روسیه شاهد یکی از استراتژیکترین دیدارهای دوجانبه میان مقامات ایران و حکومت سرپرستی افغانستان بود.
علی باقری، معاون سیاست خارجی و امنیت بینالملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، در این نشست با اتکا به ادبیات «منطقهگرایی»، دخالت قدرتهای ثالث بهویژه ایالات متحده را کاتالیزور بیثباتی در غرب آسیا توصیف کرد.
وی با تبیین پیوندهای عمیق ایدئولوژیک و سیاسی، امنیت را پدیدهای غیرقابل تجارت برشمرد که تنها از طریق «رایزنیهای درونماندگار» میان همسایگان محقق میشود.
باقری همچنین بر لزوم ارتقای مناسبات از لایههای امنیتی به سطوح استراتژیک اقتصادی و زیرساختی تاکید کرد.
در طرف مقابل، ملا محمد یعقوب مجاهد با اتخاذ موضعی صریح که نشاندهنده تمایل کابل برای خروج از انزوای دیپلماتیک است، همبستگی کامل خود را با ملت ایران ابراز داشت.
وی با اشاره به تحولات اخیر و تجاوزات نظامی صورت گرفته علیه ایران، صراحتاً اعلام کرد: «جغرافیای افغانستان، اعم از خاک و فضای هوایی، هرگز به منشأ تهدیدی علیه جمهوری اسلامی تبدیل نخواهد شد.»
این اظهارات مجاهد، بهویژه با ارجاع به عملکرد این گروه در تنشهای اخیر، به عنوان سندی بر تغییر رویکرد تاکتیکی کابل در قبال همسایه غربی تلقی میشود.
این دیدار که با حضور کاظم جلالی، سفیر ایران در فدراسیون روسیه برگزار شد، تنها بخشی از ماراتن دیپلماتیک باقری در مسکو بود.
وی که پیش از این با مقامات عالیرتبه عراق، سوئیس، روسیه و آفریقای جنوبی رایزنی کرده بود، قصد دارد در نشست رسمی روز پنجشنبه، دکترین «چندجانبهگرایی پیوندیافته» ایران را تشریح کند.
تحلیلگران معتقدند تاکید بر مقابله با تروریسم مرزی و تقویت همکاریهای زیربنایی در این دیدار، سیگنالی روشن به واشینگتن و تلآویو است که «امنیت پایدار» در منطقه، بدون تکیه بر قدرتهای فرامنطقهای در حال شکلگیری است.
