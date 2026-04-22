به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خارجه حکومت سرپرست افغانستان روز چهارشنبه(۲ اردیبهشت) از تماس تلفنی امیرخان متقی با سیدعباس عراقچی، وزیر خارجه ایران خبر داد.

این وزارت اعلام کرده که در گفت‌وگوی تلفنی امیرخان متقی و عراقچی، در خصوص آخرین تحولات در روابط دو جانبه و نیز مسائل مهم منطقه‌ای، بحث و تبادل نظر صورت گرفته است.

وزیر خارجه حکومت سرپرست افغانستان، روند همکاری‌های دوجانبه را مثبت و رو به پیشرفت ارزیابی کرده، از افزایش سطح دادوستد تجاری میان دو کشور و گسترش همکاری‌ها در سایر عرصه‌ها ابراز خرسندی نمود.

بر اساس اعلام وزارت خارجه حکومت سرپرست افغانستان، آقای متقی رویکرد مبتنی بر دیپلماسی از سوی تهران و واشنگتن را یک گام سازنده عنوان کرده و بر اهمیت حل چالش‌ها از طریق گفت‌وگو و مذاکره تاکید ورزید.

از سوی دیگر، این وزارت به نقل از وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران افزود که آقای عراقچی نیز روند رو به رشد همکاری‌ها و پیشرفت‌های حاصل‌شده در روابط دو کشور را قابل تقدیر خوانده و دیدگاه‌های خود را در خصوص توسعه بیشتر این روابط با متقی شریک ساخته است.

وزارت خارجه حکومت سرپرست افغانستان همچنین مدعی شده که سیدعباس عراقچی، همتای افغانستانی خود را در جریان آخرین وضعیت مذاکرات میان تهران و واشنگتن قرار داده است.

پس از تهاجم مشترک رژیم امریکا و اسرائیل بر ایران، این دومین تماس تلفنی عراقچی با وزیر خارجه حکومت سرپرست افغانستان است.

