قدردانی ایران از همکاری‌های آبی و مواضع حمایتی افغانستان

۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۴
وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگوی تلفنی با همتای افغان خود، ضمن بررسی روند رو به رشد روابط دوجانبه، از اجرای تعهدات آبی افغانستان و مواضع حمایتی کابل نسبت به تهران قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ در تماس تلفنی میان سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، و امیرخان متقی، وزیر خارجه دولت افغانستان، دو طرف درباره آخرین وضعیت روابط دوجانبه، همکاری‌های اقتصادی، تجاری و مرزی و نیز تحولات منطقه‌ای گفت‌وگو کردند.

در این گفت‌وگو، مقام افغان با ابراز همبستگی با جمهوری اسلامی ایران، بر پایبندی دولت متبوع خود به تفاهم‌ها و توافقات موجود میان دو کشور، به‌ویژه در زمینه منابع آبی مشترک، تأکید کرد و آمادگی کابل را برای تداوم همکاری‌های سازنده اعلام داشت.

آقای عراقچی نیز با اشاره به همکاری‌های اخیر افغانستان در چارچوب قرارداد سال ۱۳۵۲ درباره حقابه هیرمند و همچنین تعامل مثبت در زمینه رودخانه هریرود، این اقدامات را نشانه حسن نیت و رویکرد مسئولانه دولت افغانستان توصیف کرد.

وی در ادامه از مواضع حمایتی کابل و نیز مساعدت‌های این کشور در تسهیل تردد اتباع ایرانی در شرایط اخیر تشکر نمود.

وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از اظهاراتش، با اشاره به تحولات منطقه‌ای و تهدیدهای ناشی از اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر ضرورت همبستگی کشورهای اسلامی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای تأکید کرد.

در سال‌های اخیر، موضوعات آبی در کنار تحولات سیاسی و امنیتی موجب افزایش اهمیت روابط تهران و کابل شده است.

کارشناسان معتقدند پایبندی دو کشور به توافقات آبی و تداوم گفت‌وگوهای سازنده می‌تواند زمینه‌ساز گسترش اعتماد دوجانبه و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای باشد.

  • مینا رئوفی زاده IR ۲۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
    افغانستان پاره تن ایرانه 💜 🩷 💘 💓 💖 😘 💔 💟 💛 💞 ❤️ 💗 💚 💙 🤍 ❤️‍🩹 🤎 💕 💝 🥰
