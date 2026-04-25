به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ در تماس تلفنی میان سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، و امیرخان متقی، وزیر خارجه دولت افغانستان، دو طرف درباره آخرین وضعیت روابط دوجانبه، همکاریهای اقتصادی، تجاری و مرزی و نیز تحولات منطقهای گفتوگو کردند.
در این گفتوگو، مقام افغان با ابراز همبستگی با جمهوری اسلامی ایران، بر پایبندی دولت متبوع خود به تفاهمها و توافقات موجود میان دو کشور، بهویژه در زمینه منابع آبی مشترک، تأکید کرد و آمادگی کابل را برای تداوم همکاریهای سازنده اعلام داشت.
آقای عراقچی نیز با اشاره به همکاریهای اخیر افغانستان در چارچوب قرارداد سال ۱۳۵۲ درباره حقابه هیرمند و همچنین تعامل مثبت در زمینه رودخانه هریرود، این اقدامات را نشانه حسن نیت و رویکرد مسئولانه دولت افغانستان توصیف کرد.
وی در ادامه از مواضع حمایتی کابل و نیز مساعدتهای این کشور در تسهیل تردد اتباع ایرانی در شرایط اخیر تشکر نمود.
وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از اظهاراتش، با اشاره به تحولات منطقهای و تهدیدهای ناشی از اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر ضرورت همبستگی کشورهای اسلامی و تقویت همکاریهای منطقهای تأکید کرد.
در سالهای اخیر، موضوعات آبی در کنار تحولات سیاسی و امنیتی موجب افزایش اهمیت روابط تهران و کابل شده است.
کارشناسان معتقدند پایبندی دو کشور به توافقات آبی و تداوم گفتوگوهای سازنده میتواند زمینهساز گسترش اعتماد دوجانبه و تقویت همکاریهای منطقهای باشد.
