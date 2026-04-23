کارشناس آمریکایی: محاصره ترامپ علیه ایران ممکن است شکست بخورد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «جنیفر کاوانا» کارشناس آمریکایی، معتقد است راهبرد دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا برای اعمال محاصره علیه ایران به اهداف مورد نظر خود نخواهد رسید؛ زیرا محاصره اگرچه میتواند فشارهای اقتصادی ایجاد کند، اما ابزاری کنداثر است و معمولاً به نتایج سیاسی سریع، آنگونه که دولت آمریکا انتظار دارد، منجر نمیشود.
براساس گزارش شبکه الجزیره، کاوانا در یادداشتی در روزنامه نیویورکتایمز توضیح داد که تصمیم ترامپ درباره ایران، بازتاب الگویی تکرارشونده در سیاست نظامی اوست؛ بهگونهای که محاصره به یکی از ابزارهای محبوب او تبدیل شده، همانطور که پیشتر نیز علیه ونزوئلا و کوبا از آن استفاده کرده بود.
در مورد ایران، دولت آمریکا قصد دارد اقتصاد ایران را خفه کرده و تهران را وادار به بازگشایی تنگه هرمز و پذیرش شروط واشنگتن کند، اما به اعتقاد نویسنده، این راهبرد دچار نقصی اساسی و شکافی میان انتظارات و واقعیت است.
کاوانا اشاره میکند که تفاوت در میزان اهمیت و حساسیت این جنگ برای دو طرف، عامل تعیینکنندهای است. برای ایران، جنگ مسئلهای وجودی به شمار میرود و همین امر باعث میشود آماده تحمل رنج و فشار طولانیمدت باشد. اما ترامپ بهدنبال پیروزی سریع و قاطع است؛ چیزی که محاصره قادر به فراهم کردن آن نیست.
او در این باره مینویسد: محاصره ممکن است هزینههایی بر اقتصاد ایران تحمیل کند، اما ضربه نهایی و سریعی را که دولت آمریکا بهدنبال آن است، محقق نخواهد کرد.
نمونههای تاریخی
نویسنده برای اثبات دیدگاه خود به نمونههای تاریخی اشاره میکند. در جنگ داخلی آمریکا (۱۸۶۱ تا ۱۸۶۵)، محاصرهای که آبراهام لینکلن اعمال کرد، اقتصاد جنوب آمریکا را بهشدت تضعیف کرد، اما جنگ را بهسرعت پایان نداد و جنگ چهار سال ادامه یافت.
همچنین در جنگ جهانی اول (۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸)، محاصره بریتانیا علیه آلمان موجب رنج شدید شد، اما این کشور را وادار به تسلیم فوری نکرد.
او همچنین به نمونههای معاصر مانند محاصره آمریکا علیه کوبا اشاره میکند که به بحران انسانی انجامید، بدون آنکه امتیاز سیاسی به همراه داشته باشد. همچنین محاصره ونزوئلا نیز به تغییر حکومت منجر نشد، بلکه به تشدید خطرناک تنش نظامی انجامید.
توان مقاومت ایران
در مورد ایران، کاوانا معتقد است تهران توان ایستادگی طولانیمدت را دارد؛ زیرا با وجود کاهش درآمدهای نفتی، همچنان از درآمد محمولههای پیشین و نفتکشهایی که موفق به عبور از محاصره شدهاند بهرهمند است. علاوه بر این، افزایش جهانی قیمت نفت نیز به سود ایران تمام میشود. همچنین ایران از ظرفیت ذخیرهسازی و مسیرهای تجاری جایگزین برخوردار است که به آن کمک میکند فشارها را تحمل کند.
نویسنده همچنین جنبههای حقوقی و اجرایی محاصره را مورد انتقاد قرار میدهد و میگوید که این اقدام از منظر حقوق بینالملل شرایط اثرگذاری را ندارد؛ زیرا حدود جغرافیایی آن روشن نیست و امکان اجرای کامل آن نیز ضعیف است.
در مقابل، هزینههای محاصره برای آمریکا و جهان رو به افزایش است؛ از جمله رشد قیمت انرژی و کودهای شیمیایی که بر اقتصاد جهانی و نرخ تورم در داخل آمریکا اثر میگذارد.
کاوانا در پایان نتیجه میگیرد که محاصره آمریکا ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد؛ یعنی جنگ را طولانیتر کرده و هزینههای آن را افزایش دهد، بیآنکه به اهدافش برسد. در نبرد ارادهها، او معتقد است ایران به دلیل توان صبر و تحمل خسارتها از برتری برخوردار است و همین مسئله این راهبرد را برای واشنگتن پرریسک میکند.
