طالبان از بازگشت ۷۴۷ خانواده مهاجر افغان از ایران و پاکستان در یک روز خبر داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه دولتی طالبان روز چهارشنبه (۲ اردیبهشت) گزارش داد که در یک شبانه‌روز گذشته، ۷۴۷ خانواده مهاجر افغان از کشورهای همسایه به کشور بازگشته‌اند.

بر اساس گزارش خبرگزاری باختر، در طی یک روز ۳۳۶ خانواده از گذرگاه تورخم استان ننگرهار، ۲۱۸ خانواده از گذرگاه اسپین‌بولدک استان قندهار و ۱۹۳ خانواده از گذرگاه اسلام‌قلعه استان هرات وارد افغانستان شده‌اند.

این بازگشت‌ها عمدتاً از مرزهای شرقی افغانستان با پاکستان و غربی با ایران انجام شده است.

پس از ایجاد تنش‌ها میان پاکستان و طالبان، بسیاری از این خانواده‌ها پس از ماه‌ها یا سال‌ها اقامت در کشور همسایه، به دلیل مشکلات اقتصادی، فشارهای امنیتی یا اخراج، به وطن خود بازگشته‌اند.

بازگشت روزانه صدها خانواده مهاجر در حالی ادامه دارد که نهادهای بین‌المللی از جمله اوچا و سازمان ملل بارها نسبت به وضعیت آسیب‌پذیر این بازگشت‌کنندگان، به‌ویژه زنان و کودکان، هشدار داده‌اند.

بسیاری از این خانواده‌ها بدون امکانات کافی وارد افغانستان می‌شوند و با چالش‌های جدی در زمینه سرپناه، معیشت و دسترسی به خدمات اساسی مواجه هستند.

