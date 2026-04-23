شست و شوی خانه خدا و حرم امام حسین(ع) با گلاب میمند

حسن غضنفری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در فارس، با اشاره به اینکه میمند، به عنوان قطبی بی‌نظیر در جنوب شرقی شیراز واقع شده است، اظهار کرد: این شهر با داشتن ۱۵۵۰ هکتار باغ گل محمدی و تنوع اقلیمی نادر، در فصل‌های پاییز نیز مقصدی ایده‌آل برای گردشگران داخلی و خارجی در عرصه بین الملل است.

وی افزود: میمند در نود کیلومتری جنوب شرقی شیراز و در مرز بین دو اقلیم سردسیر و گرمسیری قرار دارد؛ جایی که درختانی مانند گردو و بادام در کنار نخل و مرکبات می‌رویند و هوایی کاملاً معتدل را فراهم می‌کنند، این شهر پتانسیل گردشگری در تمام فصول را داراست، برخلاف تصور رایج، این منطقه تنها در بهار جذاب نیست؛ اوایل و اواسط پاییز نیز هوایی بسیار لطیف دارد که گردشگران را به سفر به این منطقه ترغیب می‌کند.

توسعه زیرساخت‌های بومی

این فعال عرصه گردشگری تصریح کرد: در سال‌های گذشته امکانات اقامتی محدود بود، اما با سرمایه‌گذاری‌های بومی، اقامتگاه‌های مدرنی مانند مجتمع دونیسا و باغ گل‌گلاب رئیسی احداث شده‌اند، همچنین گردشگران می‌توانند با اقامت در این مجتمع‌ها، روزی را به صورت تجربی در فرآیند گلاب‌گیری و تولید عطر گل محمدی بگذرانند.

خاک حاصلخیز و گیاهان دارویی

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر گل محمدی، این منطقه دارای خاک‌های بسیار حاصلخیز و انواع گیاهان دارویی است که هر ساله مورد توجه مسافران قرار می‌گیرد،امروزه گردشگران می‌توانند به سادگی از طریق سایت‌های رسمی ثبت‌نام کرده و برای تجربه‌ی روزهای گلاب‌گیری به میمند سفر کنند، مهمانان در فرآیند واقعی چیدن گل‌های محمدی (در ساعت و مکان مشخص) و گلاب‌گیری مشارکت می‌کنند و با یک گلاب‌گیر بومی زندگی می‌کنند.

تنوع بی‌نظیر عرقیات گیاهی

قضنفری خاطرنشان کرد: مجموعه‌ دونیسا با تولید حدود ۶۵ نوع مختلف عرقیات گیاهی، طیف وسیعی از نیازهای گردشگران و علاقه‌مندان به طبیعت را پوشش می‌دهد، گردشگران در پایان روز، گلابی که خودشان تولید کرده‌اند را خریداری کرده و به عنوان سوغاتی اصیل و دست‌ساز به خانه می‌برند، این رویکرد بومی، میمند را به مقصدی تبدیل کرده که در آن گردشگر فقط تماشاگر نیست، بلکه بخشی از داستان و فرهنگ محلی می‌شود.