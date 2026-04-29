مذاکره در خصوص غنی سازی معنا ندارد

حجت الاسلام والمسلمین سید محی الدین طاهری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در فارس، با اشاره به قدرت نظامی ایران در جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: این جنگ موجب حیرت جهانیان شد.

وی در ادامه اضافه کرد: ایران اسلامی امروز به قدرت چهارم نظامی در دنیا تبدیل شده است که همگی نیز به آن اعتراف کرده اند.

دبیر جامعه روحانیت شیراز به جایگاه بین المللی ایران در عرصه بین المللی اشاره و عنوان کرد: اقتدار نظامی امروز ایران اسلامی، دستاورد خون شهدا و عظمت جوانان این مرز و بوم است.

وی با تاکید بر اینکه ایران به دنبال مذاکره نیست، تصریح کرد: باید شرایطی را فراهم کرد تا 10 شروط رهبر معظم انقلاب پیگیری شود، ایران نیز در خصوص غنی سازی اورانیوم مذاکره نخواهد کرد و اصلا مذاکره در این خصوص بی معنا است.

حجت الاسلام والمسلمین طاهری در پایان گفت: انرژی صلح آمیز هسته ای حق مسلم نظام جمهوری اسلامی ایران است، زمانی خیانت شد که چندین تن اورانیوم غنی سازی شده به خارج از کشور فرستاده شد.