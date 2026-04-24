فرمانده کل ارتش: متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ امیر سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، همزمان با اعلام پیام وحدت سران سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه و آحاد مسئولان، با انتشار این پیام در حساب‎‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی ایکس، اینستاگرام و ویراستی، تاکید کرد: راه پیروزی ایرانِ عزیز تر از جان، پیروزی از مسیر مقاومت است.

متن کامل پیام فرمانده کل ارتش به شرح زیر است:

«همه ما ایرانی و مسلمان انقلابی هستیم و با اتحاد آهنین ملت، نیروهای مسلح و قوای سه گانه و تبعیت از رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا، متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد.

یک خدا، یک رهبر، یک ملت، یک راه و آن هم راه پیروزی ایرانِ عزیز تر از جان.

پیروزی از مسیر مقاومت.»

