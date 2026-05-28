به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ حامد جلاله مواکیندنگه، شیخ ارشد شیعیان تانزانیا، در مراسم نماز عید قربان که در مسجد غدیر واقع در منطقه کیگوگو پُست در شهر دارالسلام برگزار شد، از همه شهروندان و مؤمنان کشور خواست تا همچنان از صلح ملی پاسداری کرده، وحدت مردم را حفظ نموده و همبستگی اجتماعی را به عنوان پایه‌ای مهم برای توسعه و پیشرفت تانزانیا تقویت کنند.

مراسم نماز عید قربان در مسجد غدیر با حضور شمار زیادی از مؤمنان برای اقامه این عبادت باشکوه برگزار شد.

وحدت؛ بزرگ‌ترین سلاح برای حفظ امنیت

شیخ جلاله در سخنرانی خود که حاوی توصیه‌ها و رهنمودهای مهم برای جامعه بود، از مردم تانزانیا خواست در همه شرایط، وحدت و همبستگی خود را حفظ کنند و تأکید کرد که همبستگی مردم، بزرگ‌ترین سلاح برای حفظ امنیت، آرامش و موفقیت کشور است.

وی همچنین توضیح داد که مسئله صلح و وحدت نباید بر اساس تفاوت‌های دینی، قومی یا اجتماعی مورد توجه قرار گیرد، بلکه باید به عنوان یک ارزش مشترک که به همه انسان‌ها بدون هیچ‌گونه تبعیض مربوط می‌شود، در جایگاه والایی قرار داشته باشد.

شیخ جلاله گفت: ادیان مختلف، ما را به نیکی، محبت و احترام متقابل دعوت می‌کنند؛ از این رو جامعه باید با همکاری و یاری متقابل زندگی کند تا کشوری مبتنی بر تفاهم و احترام به کرامت انسانی همه افراد ساخته شود.

وی در سخنرانی خود در برابر صدها مؤمنی که در نماز عید حضور یافته بودند، نسبت به سخنان نفرت‌افکنانه، تفرقه‌انگیز و اقداماتی که می‌تواند صلح کشور را برهم بزند، هشدار داد و تصریح کرد که مسئولیت پاسداری از تانزانیا، وظیفه همه شهروندان بدون توجه به تفاوت‌های آنان است.

وی همچنین بر اهمیت ادامه نقش‌آفرینی رهبران دینی در استفاده از منبرهای خود برای تبلیغ صلح، اخلاق نیکو و همبستگی ملی تأکید کرد و اظهار داشت که جامعه‌ای سرشار از محبت و وحدت، توانایی مقابله با چالش‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی را خواهد داشت.

مراسم عید قربان در مسجد غدیر در فضایی آرام و سرشار از همبستگی برگزار شد و مؤمنان فرصت یافتند تا به توصیه‌ها و موعظه‌های دینی گوش فرا دهند؛ توصیه‌هایی که با هدف تقویت ارزش‌های اخلاقی، ترویج محبت میان مردم و پاسداری از نعمت صلح در تانزانیا ارائه شد.

..........

پایان پیام