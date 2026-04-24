به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جمعی از سفیران و خادمان حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها با حضور در استان همدان، برنامههای متنوعی را به مناسبت دهه کرامت برگزار کردند.
خادمان حرم مطهر بانوی کرامت در نخستین روز از این سفر با حضور در آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) در شهر همدان، در آیین غبارروبی حرم مطهر این امامزاده شرکت کردند.
همچنین، سفیران کریمه اهلبیت(س) در دفتر مدیرکل اداره آموزشوپرورش ناحیه یک همدان حضور یافتند و سپس با همراهی مدیرکل آموزشوپرورش استان در کلاسهای درس در مساجد استان حاضر شدند.
مراسم افتتاحیه دهه کرامت نیز با حضور خادمان حرم حضرت معصومه (س) در همدان برگزار شد و در ادامه، سفیران به همراه جمعی از مسئولان استانی و مدیرکل استانداری همدان با خانواده دکتر شفیعی از چهره های برجسته استان همدان دیدار کردند.
دیگر برنامههای این سفر شامل دیدار سفیران با جمعی از مسئولان اداره غله استان همدان، حضور در مراسم اهتزاز بزرگترین پرچم به مناسبت میلاد کریمه اهلبیت (س) و دیدار با خانوادههای معظم شهیدان جنگ رمضان بود.
سفیران کریمه اهلبیت سلاماللهعلیها به همراه مسئولان استانی با خانواده شهیدان زارعی و همچنین خانواده شهیدان طلایی و الماسی دیدار و از صبر و ایستادگی آنان تجلیل کردند.
