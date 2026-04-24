به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به رغم فشارهای دولت آمریکا و شخص دونالد ترامپ علیه رهبر کاتولیکهای جهان به دلیل مخالفتهای او با جنگ علیه ایران، پاپ لئو چهاردهم یک بار دیگر گفت: «نمیتوانم طرفدار جنگ باشم.»
پاپ در پرواز برگشت به رم، با خبرنگاران در مورد مأموریت خود برای ترویج انجیل صحبت و از کودکان قربانی جنگ در ایران و لبنان یاد کرد.
میخواهم با این جمله شروع کنم که ما باید یک نگرش جدید و فرهنگ صلح را ترویج دهیم. اغلب، وقتی موقعیتهای خاصی را ارزیابی میکنیم، پاسخ فوری این بوده که باید با خشونت، با جنگ و با حملات وارد عمل شویم. آنچه دیدهایم این است که بسیاری از افراد بیگناه جان خود را از دست دادهاند.
به تازگی نامهای از خانوادههای کودکانی که در روز اول حمله کشته شدند، دیدهام. آنها در مورد چگونگی از دست دادن فرزندانشان که در آن رویداد جان باختند، صحبت میکنند.
عکس یک کودک مسلمان را دارم که در سفرم به لبنان، با تابلوی "به پاپ لئو خوش آمدید" منتظرم بود. او در جنگ کشته شد.
موقعیتهای انسانی زیادی وجود دارد و باید بتوانیم در این شرایط فکر کنیم. به عنوان کلیسا و کشیش، نمیتوانم طرفدار جنگ باشم و میخواهم همه را تشویق کنم که برای یافتن پاسخهایی که از فرهنگ صلح ناشی میشود، تلاش کنند.
