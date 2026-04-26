به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز پژوهش های بین الملل حوزه های علمیه در راستای تحلیل علمی ـ راهبردی مقاومت ملت ایران در برابر فشارها و تهاجمات آمریکا و رژیم صهیونیستی، نشست علمی بین‌المللی با عنوان «دیدگاه جوامع علمی و مردم آمریکا در خصوص مقاومت ملت ایران در تهاجم آمریکایی صهیونیستی» روز سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۰۰ در مدرسه معصومیه قم برگزار خواهد شد.

در این نشست، دکتر علی حرب، عضو هیئت علمی دانشگاه گئورگ آگوست گوتینگن آلمان، به ارائه دیدگاه‌ها و یافته‌های خود درباره بازتاب مقاومت ملت ایران در محافل علمی و افکار عمومی آمریکا خواهد پرداخت.

حجت‌الاسلام سخاویتان، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، دبیری علمی این جلسه را برعهده دارد و حجت‌الاسلام سموعی، استاد مرکز زبان‌های خارجی مجتمع عالی بین‌الملل حوزه‌های علمیه، وظیفه ترجمه هم‌زمان نشست را بر عهده خواهد داشت.

نشست به صورت حضوری در مدرسه معصومیه قم برگزار می‌شود و علاقه‌مندان همچنین می‌توانند از طریق سامانه برگزاری وبینار به نشانی https://meetingvc.cfu.ac.ir/generalwebinar/ به‌صورت مجازی در برنامه شرکت کنند.

بر اساس اعلام دبیرخانه نشست، به شرکت‌کنندگان حضوری و مجازی، گواهی معتبر حضور صادر خواهد شد تا از امتیازات علمی و فرهنگی ویژه این رویداد بهره‌مند شوند.

این برنامه در ادامه سلسله نشست‌های بین‌المللی مرکز پژوهش‌های بین‌الملل حوزه‌های علمیه برگزار می‌شود که هدف آن گسترش گفت‌وگوی علمی بین پژوهشگران ایران و جامعه علمی جهانی و تبیین ابعاد مختلف مقاومت ملت ایران در برابر جنگ ترکیبی و فشارهای رسانه‌ای دشمنان است.

