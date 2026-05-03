وبینار بین‌المللی پلی میان جهان‌ها، ساختن صلح؛ با موضوع »نقش رهبران و اندیشمندان دینی در برقراری عدالت جهانی«

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۴
وبینار بین‌المللی پلی میان جهان‌ها، ساختن صلح؛ با موضوع »نقش رهبران و اندیشمندان دینی در برقراری عدالت جهانی«

نشست علمی مجازی «نقش رهبران و اندیشمندان دینی در برقراری عدالت جهانی» با حضور چهره‌های برجسته علمی از جمله دکتر لگنهاوزن و اساتید ایتالیایی، روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه در قالب وبینار بین‌المللی «پلی میان جهان‌ها» برگزار می‌گردد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وبینار بین‌المللی تحت عنوان «پلی میان جهان‌ها، ساختن صلح» با موضوع «نقش رهبران و اندیشمندان دینی در برقراری عدالت جهانی» برگزار می‌شود.

در این نشست علمی، جمعی از صاحب‌نظران برجسته بین‌المللی به ایراد سخن خواهند پرداخت. سخنرانان این برنامه عبارتند از: دکتر محمد لگنهاوزن، دکتر سید احمد رهنمایی، دکتر جان پیترو کالیاری و دکتر ریکاردو ماریو اسکیلاچی. همچنین مسئولیت دبیری علمی این نشست بر عهده حجت‌الاسلام محمود رفیعان است.

این برنامه روز دوشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ساعت ۱۳:۰۰ به وقت ایران (ساعت ۱۱:۳۰ به وقت ایتالیا) به صورت مجازی میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

برای حضور در این وبینار می‌توانید به آدرس این لینک  در گوگل میت مراجع کنید.

