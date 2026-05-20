به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی بدرفتاری و اهانت‌های بن‌گویر با فعالان ناوگان جهانی صمود که با واکنش منفی برخی کشورهای جهان رو به رو شده است، مسئولان صهیونیست با انتقاد ظاهری از این اقدامات وحشیانه کوشیدند رژیم صهیونیستی را از تیغ تیز انتقادات جهانی دور سازند.

«نتانیاهو» که به جرم ارتکاب نسل‌کشی جمعی در غزه تحت تعقیب دادگاه لاهه قرار دارد، ضمن اعلام حمایت از دزدی دریایی این رژیم در بازداشت اعضای ناوگان جهانی صمود در آب‌های بین‌المللی، مدعی شد: اسرائیل کاملاً حق دارد از ورود ناوگان‌های تروریستی و تحریک‌آمیز حماس به آب‌های سرزمینی خود و رسیدن آن به غزه جلوگیری کند.

«گیدئون سعر» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی هم که مسئول لاپوشانی جنایات این رژیم در عرصه جهانی است، اقدام بن‌گویر در انتشار تصاویر بدرفتاری با اعضای ناوگان صمود را ضربه‌ای شدید به وجهه بین‌المللی این رژیم توصیف کرد.

«گادی آیزنکوت» عضو کنست این رژیم هم اظهار داشت: بن‌گویر عمداً برای کسب لایک در شبکه‌های اجتماعی به وجهه اسرائیل در جهان آسیب می‌زند و مسئولیت آن بار دیگر بر عهده نخست‌وزیر است.

