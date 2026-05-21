به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رسانههای عبری گزارش دادهاند که اسرائیل به آمادهسازیهای خود برای احتمال ازسرگیری جنگ علیه ایران ادامه میدهد، جنگی که ممکن است در قالب دورهای متوالی درگیری، سالها ادامه پیدا کند.
براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، «ایال زامیر» رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی طی هفتههای اخیر مجموعهای از نشستها و رایزنیها را در نهادهای امنیتی، بخش اطلاعات نظامی، بخش عملیات و نیروی هوایی این رژیم برگزار کرده تا برای احتمال آغاز دور تازهای از جنگ علیه ایران با همکاری کامل آمریکا، آماده شود.
روزنامه «یدیعوت آحارونوت» گزارشی در روز پنجشنبه نوشت که نهاد امنیتی رژیم صهیونیستی در تلاش است افکار عمومی این رژیم را برای واقعیتی جدید آماده کند، اینکه جنگ علیه ایران احتمالاً با یک حمله پایان نخواهد یافت.
جنگ با ایران طولانی است
یک مقام ارشد امنیتی رژیم صهیونیستی در این باره گفته است: باید انتظارات افکار عمومی را تنظیم کنیم. جنگ علیه ایران طولانی خواهد بود. تا زمانی که این نظام پابرجاست، انتظار داریم وارد دورهای تکرارشونده درگیری شویم؛ شاید هر سال و شاید حتی با فاصله زمانی کمتر، تا اطمینان حاصل کنیم تهدید هستهای و موشکهای بالستیک، خطری برای موجودیت اسرائیل ایجاد نکند.
او همچنین مدعی شد که شکاف میان واشنگتن و تهران همچنان بسیار عمیق است و تصمیمگیرندگان اصلی در ایران، نیروهای سپاه پاسداران هستند؛ نیروهایی که به گفته او منافعشان با خواستههای آمریکا همخوانی ندارد.
این مقام افزود: حداقل خواستههای آمریکا با حداکثر مطالبات ایران تلاقی ندارد؛ بنابراین از نظر ما، دونالد ترامپ در نهایت گزینهای جز ورود به دور جدیدی از اقدام نظامی علیه ایران نخواهد داشت.
ترامپ: شاید مجبور شویم شدیدتر حمله کنیم
دونالد ترامپ نیز روز چهارشنبه ادعا کرد که مذاکرات با ایران وارد مراحل پایانی شده است. اما او همزمان تأکید کرد: ما هرگز اجازه نخواهیم داد ایران به سلاح هستهای دست پیدا کند. آنها برای توافق التماس میکنند، خواهیم دید چه میشود. شاید مجبور شویم شدیدتر به آنها ضربه بزنیم و شاید هم نه.
با این حال، رژیم صهیونیستی معتقد است حتی حملهای جدید نیز به معنای پایان تهدید ایران نخواهد بود.
مقام ارشد امنیتی رژیم صهیونیستی میگوید: از نگاه اسرائیل، تا زمانی که این نظام پابرجاست، هیچ دوری از جنگ آخرین دور نخواهد بود. ممکن است ضربهای بسیار سنگین به ایران وارد شود و اهداف اقتصادی، نظامی و نمادهای حکومتی هدف قرار گیرند و این در نگاه غرب یک پیروزی آشکار به نظر برسد، اما از دید ایرانیها، تا وقتی نظام برقرار باشد، آنها دوباره توان نظامی خود را بازسازی خواهند کرد.
او تأکید کرد که رژیم صهیونیستی ناچار است آمادگی اطلاعاتی و عملیاتی خود را برای بازگشت مجدد به جنگ حفظ کند.
نگرانی شدید رژیم صهیونیستی از موشکهای بالستیک
در نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی، نگرانی ویژهای درباره موشکهای بالستیک ایران وجود دارد؛ زیرا به گفته آنها، این موضوع در مرکز مذاکرات جاری با ایران قرار ندارد.
بر اساس برآوردهای رژیم صهیونیستی، ایران پیش از آغاز جنگ بیش از دو هزار موشک بالستیک در اختیار داشت و پس از حملات و عملیاتهای انجامشده، همچنان حدود نیمی از این زرادخانه را حفظ کرده است.
رژیم صهیونیستی مدعی است که برخلاف برخی گزارشها، ایران در کوتاهمدت قادر به بازسازی گسترده ذخایر موشکی خود نیست؛ بهویژه آنکه پرتابگرهای سنگین و خطوط تولید موشک نیز آسیب دیدهاند.
با این حال، همزمان با پایان دور اخیر درگیریها، ایران بازگشایی تونلهای موشکی را که هدف حملات هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفته بودند، آغاز کرده است.
حتی اگر مسئله هستهای حل شود
مقام رژیم صهیونیستی در ادامه گفته است: حتی اگر در خوشبینانهترین سناریو، پرونده هستهای حلوفصل شود ــ که احتمال آن پایین است ــ ایران مسابقه تسلیحاتی خود را بهویژه در حوزه موشکی تسریع خواهد کرد.
او افزود: سطحی از تهدید وجود دارد که هیچ سامانه پدافندی نمیتواند بهطور کامل با آن مقابله کند، بنابراین چارهای جز بازگشت دوباره به حمله نخواهیم داشت.
رژیم صهیونیستی: جنگ ضربه عمیقی به ایران زد
با وجود این نگرانیها، نهاد امنیتی رژیم صهیونیستی معتقد است که جنگ اخیر علیه ایران، خسارات عمیقی به ساختار این کشور وارد کرده است.
به ادعای رژیم صهیونیستی، صنایع نظامی ایران آسیب جدی دیده، شماری از مقامهای کلیدی که ستونهای اصلی حاکمیت بودند ترور شدهاند و توان تولید موشکهای بالستیک نیز بهشدت کاهش یافته است.
آمادهسازی برای حملات گستردهتر
با وجود خسارتهای سنگین، رژیم صهیونیستی تأکید میکند که ایران تلاش برای بازسازی توان نظامی خود را متوقف نکرده است.
بر همین اساس، ارتش رژیم صهیونیستی برآورد میکند در صورت ازسرگیری جنگ، تمرکز حملات آینده بر تشدید فشار اقتصادی، هدف قرار دادن زیرساختهای نظامی، افزایش فشار بر نیروی دریایی ایران و حمله به مراکز حساس اقتصادی خواهد بود.
نهاد امنیتی رژیم صهیونیستی همچنین ادعا کرده در دوره آتشبس، بانک اهداف دقیقتر و گستردهتری علیه ایران تهیه شده است.
یک منبع امنیتی رژیم صهیونیستی گفته است: بهمحض صدور مجوز، ارتش اسرائیل آماده است حساسترین نقاط ایران را هدف قرار دهد؛ از ضربه به اقتصاد گرفته تا ترور مقامهای ارشد.
به باور نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی تا زمانی که حکومت ایران پابرجاست، این رژیم باید خود را برای دورهای بیشتر جنگ، حملات گستردهتر و نبردی طولانیمدت که ممکن است سالها ادامه پیدا کند، آماده کند.
انتظار برای چراغ سبز آمریکا
در همین حال، پایگاه عبری «واللا» گزارش داده که ارتش رژیم صهیونیستی در انتظار موافقت دولت آمریکا برای آغاز حمله جدید به ایران است.
بر اساس این گزارش، «ایال زامیر» جلسات متعددی با فرماندهان بخشهای مختلف ستاد ارتش رژیم صهیونیستی برگزار کرده تا نیازهای دفاعی و تهاجمی این رژیم در شرایطی که اسرائیل از آن بهعنوان هفت جبهه فعال جنگی یاد میکند، بررسی شود.
همزمان، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی طی دو روز گذشته با همتایان آمریکایی خود نیز گفتوگوهایی برای هماهنگی وضعیت منطقه انجام داده است.
در همین حال، نیروی هوایی رژیم صهیونیستی با همکاری بخش فناوری و لجستیک ارتش این رژیم، سطح آمادهباش سامانههای پدافندی را افزایش داده است.
افزایش ارسال تجهیزات نظامی آمریکا به اسرائیل
یک مقام نظامی رژیم صهیونیستی به پایگاه «واللا» گفته که پس از دو حمله اخیر علیه ایران، تحقیقات عملیاتی گستردهای درباره شناسایی و رهگیری تهدیدهای موشکی و پهپادی ایران انجام شده است.
او افزود که ارتش رژیم صهیونیستی و آمریکا در قالب گروههای کاری مشترک، درسهای این درگیریها را بهویژه در زمینه حفاظت از جبهه داخلی اسرائیل، بررسی کردهاند.
به گفته این مقام، تمرکز اصلی این بررسیها بر سیاستهای رهگیری، همکاری نظامی میان کشورها، استفاده از فناوریهای جدید، بهبود نرمافزارها و تقویت نیروها بوده است.
همچنین طی یک ماه اخیر، شمار هواپیماهای ترابری ارتش آمریکا که برای تخلیه تجهیزات نظامی در فرودگاههای رژیم صهیونیستی فرود آمدهاند، بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
