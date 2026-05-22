ابتکار چین و پاکستان برای پایان دادن به جنگ علیه ایران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «طاهر اندرابی» سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، اعلام کرد که چین از تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان برای پایان دادن به جنگ با آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، حمایت می‌کند. یک ابتکار مشترک پنج ماده‌ای با همکاری اسلام‌آباد و پکن برای پیشبرد روند حل و فصل ارائه شده است.

براساس گزارش شبکه الجزیره، اندرابی امروز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی توضیح داد که «شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان، روز شنبه سفر رسمی خود را به چین آغاز خواهد کرد تا در مورد آخرین تحولات مربوط به ابتکار مشترک با هدف پایان دادن به جنگ علیه ایران، گفتگو کند.

«عبدالرحمن مطر» رئیس دفتر شبکه الجزیره در پاکستان، گزارش داد که سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در یک کنفرانس مطبوعاتی در اسلام آباد در مورد ابتکار مشترکی که بیش از یک ماه پیش توسط پاکستان و چین آغاز شده است، صحبت کرد. این ابتکار، که مبتنی بر پنج ماده است، با هدف پایان دادن به جنگ علیه ایران از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک انجام می‌شود.

او توضیح داد که مقام پاکستانی از ارزیابی پیشرفت مذاکرات بین ایالات متحده و ایران اجتناب کرد و از توصیف روند کند یا سریع خودداری نمود و تأکید کرد که پاکستان، به عنوان میانجی، به جزئیات تلاش‌های صلح نمی‌پردازد و اطلاعات مربوط به مذاکرات جاری را فاش نمی‌کند.

ما درگیر رویارویی با ایران نخواهیم شد.

خبرنگار شبکه الجزیره افزود که سخنگوی وزارت امور حارجه پاکستان هرگونه اطلاعی از درخواست ایالات متحده آمریکا برای امکانات مربوط به استفاده از زمین یا فضای هوایی پاکستان را تکذیب کرد. او این موضع را بازتابی از تمایل اسلام آباد برای جلوگیری از هرگونه رویارویی نظامی با ایران و تعهد آن به نقش خود به عنوان میانجی بین طرف‌های درگیر دانست.

او خاطرنشان کرد که پاکستان به تلاش‌های دیپلماتیک فشرده خود در این زمینه ادامه می‌دهد و نخست وزیر پاکستان این هفته دو تماس تلفنی با امیر قطر داشته است، در حالی که وزیر امور خارجه پاکستان علاوه بر تماس با تعدادی از مقامات بین‌المللی درگیر در تلاش‌های سیاسی، با همتای قطری خود و وزیر مشاور در امور خارجه قطر نیز گفتگو کرده است.

بر اساس این بیانیه‌ها، اسلام‌آباد تأکید کرد که تلاش‌های صلح ادامه دارد و به همکاری با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی برای حفظ مسیر دیپلماتیک و جلوگیری از تشدید تنش در منطقه ادامه خواهد داد.

نگرانی‌های پاکستان

رویترز به نقل از یک منبع پاکستانی گزارش داد که نگرانی‌های فزاینده‌ای در مورد بی‌صبری فزاینده «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در زمانی که اسلام‌آباد در تلاش برای تسریع تبادل پیام‌ها بین تهران و واشنگتن است، وجود دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در مورد سفر احتمالی فرمانده ارتش این کشور به تهران اظهار داشت که این وزارتخانه هیچ اطلاعی در مورد هیچ سفر پیش‌بینی‌شده‌ای ندارد و هرگونه تحولی در زمان مناسب اعلام خواهد شد.

یک منبع پاکستانی پیش از این فاش کرده بود که هرگونه سفر احتمالی فرمانده ارتش به ایران هنوز نهایی نشده است و این امر منوط به نتیجه سفر وزیر کشور پاکستان به تهران است.

این منبع اظهار داشت که مقامات ایرانی درخواست زمان بیشتری برای بررسی شرایط آمریکا در رابطه با روند مذاکرات کرده‌اند، در حالی که رایزنی‌های سیاسی و دیپلماتیک بین طرف‌های درگیر ادامه دارد.

در ۱۰ مه، ایران پاسخ خود را به پیشنهاد آمریکا برای پایان دادن به جنگ به میانجی پاکستانی ارائه داد، اما ترامپ در آن زمان این پیشنهاد را کاملاً غیرقابل قبول توصیف کرد.

