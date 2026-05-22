عاصم منیر وارد ایران شد

۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۶
یک منبع دیپلماتیک در اسلام‌آباد به خبرنگار ایرنا گفت که فیلد مارشال «سید عاصم منیر» فرمانده ارتش پاکستان عازم جمهوری اسلامی ایران شد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ایرنا در گزارشی نوشت یک منبع دیپلماتیک تایید کرد که عاصم منیر رهسپار ایران شده و قرار است با مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی ایران دیدار کند.‌

این دیدار همزمان با حضور سید محسن رضا نقوی وزیر کشور پاکستان در تهران برای سومین روز متوالی صورت می گیرد.

به گزارش ایرنا؛ اواسط اردیبهشت امسال فرمانده ارتش پاکستان از ایران و آمریکا به خاطر اعتماد به آن کشور جهت پیشبرد دیپلماسی صلح در منطقه قدردانی کرد و اظهار داشت که تلاش‌های میانجیگرایانه پاکستان ادامه خواهد یافت.

بیست و ششم فروردین امسال فیلد مارشال سید عاصم منیر با هدف پیشبرد روند میانجی گری، سفری سه روزه به تهران انجام داده و با مقام‌های بلندپایه کشوری و لشکری ایران دیدار کرد.

