به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه روند استعفا در ساختار دولت ترامپ و نزدیکان او، حالا نوبت به تولسی گابارد است.
او که از نزدیکترین چهرهها به ترامپ محسوب میشد از جمله مخالفان حمله به ایران بود که پیش از حمله رژیم صهیونی در خردادماه گذشته به ایران تأکید کرده بود ایران در مسیر سلاح هستهای نیست و برنامه هستهای ایران خطری برای آمریکا ندارد.
استعفای او در ادامه استعفای جو کنت و برخی دیگر از چهرههای اطلاعاتی و امنیتی دولت ترامپ است که باید ناشی از وجود مشکلات عدیده در ساختار تصمیمگیری کاخ سفید دانست. جایی که حرف گابارد خریدار ندارد اما یک بیسواد و بیتجربه مانند هگست کارش را میکند و رئیس موساد دسترسی بیشتری به ترامپ دارد تا او!
استعفای گابارد را باید از تبعات مستقیم جنگ علیه ایران و شکست امریکا از ایران دانست.
