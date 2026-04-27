به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بخش بانوان حوزه الرضا(ع) مالزی با همکاری اداره کل زنان و خانواده معاونت امور بین‌الملل مجمع جهانی اهل بیت(ع)، وبینار ویژه بانوان مالایی‌زبان را با موضوع "رهبر شهید، ارزش‌های زوال‌ناپذیر مبارزه" در ایام چهلم شهادت رهبر معظم امت برگزار کرد.

در این نشست خانم دکتر رکن‌آبادی، مدیرکل زنان و خانواده مجمع جهانی اهل بیت(ع) اظهار داشت: وقتی از اندیشۀ «رهبر شهید» درباره زن سخن می‌گوییم، از یک نگاه سنتیِ محدودکننده یا یک نگاه مدرنِ ابزارانگانه حرف نمی‌زنیم. ما درباره یک «نظریه علمی و تمدن‌ساز» بحث می‌کنیم که ایشان آن را «الگوی سوم» نامیدند.

وی با نقد الگوهای رقیب درباره زن گفت: از منظر جامعه‌شناختی، زن در قرون اخیر میان دو فشار گازانبری قرار داشته است. زن در الگوی شرقی یعنی تحجر، در حاشیه است و هیچ نقشی در تاریخ‌سازی ندارد و در الگوی غربی یعنی کالاانگاری، حضور اجتماعی‌ زن به بهای عبور از مرزهای اخلاقی و حیا، و تبدیل شدن به ابزاری برای سرمایه‌داری و لذت‌جویی است. اما رهبر شهید با استناد به متون اصیل اسلامی، هر دو الگو را «ظلم به انسانیت زن» می‌دانستند. ایشان معتقد بودند که در نگاه غربی، «جنسیت» زن بر «انسانیت» او غلبه یافته است؛ در حالی که در اسلام، ملاکِ اصلی، «تعالی روح» است که در آن جنسیت نقشی ندارد.

خانم رکن آبادی با تأکید بر هویت اسلامی به عنوان زیربنای سلامت روان و اقتدار عنوان کرد: علم روان‌شناسی امروز ثابت کرده است که «بحران هویت» ریشه بسیاری از اضطراب‌های اجتماعی است. رهبر شهید بر این باور بودند که حجاب و عفاف برای زن مسلمان، نه یک حصار، بلکه یک «سنگر علمی و هویتی» است.

وی در ادامه اهمیت کنشگری اجتماعی را بعنوان وظیفه‌ای برای بانوان عصر حاضر دانست و یادآور شد: در اندیشه شهید رهبر، حضور زن در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی تنها یک «حق» نیست، بلکه یک «تکلیف شرعی و انسانی» است. ایشان با استناد به سیره حضرت زهرا (سلام‌الله علیها) و حضرت زینب (سلام‌الله علیها)، تبیین کردند که زن «رهبرِ عاطفی و فکری» جامعه است.

خانم رکن آبادی گفت: میراث شهید رهبر برای ما این است که ما می‌توانیم هم «مادری مهربان» باشیم، هم «همسری همراه» و هم «دانشمند و کنشگری اثرگذار». این‌ها با هم در تضاد نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند.

در ادامه این وبینار استاد «حنیف فطریانی» رئیس مرکز تحقیقات حضرت معصومه(س) از کشور مالزی اظهار داشت: در طول تاریخ، مبارزه میان حق و باطل همواره وجود داشته است. اگرچه افراد و زمان‌ها تغییر می‌کنند، اما ماهیت و ارزش‌های این مبارزه ثابت باقی می‌ماند. مبارزه‌ای که امروز توسط رهبر و جبهه مقاومت دنبال می‌شود، ادامه همان مسیر انبیا و اوصیای الهی است.

وی ادامه داد: مسئله اصلی در این فتنه‌ها این است که انسان باید بداند در کدام جبهه قرار دارد. برخی در تشخیص موضع خود دچار تردید می‌شوند، به‌ویژه در موضوع حمایت از ایران، و گاه با شبهات مذهبی یا تحلیل‌های نادرست دچار سردرگمی می‌گردند. اما با نگاه عمیق و جستجوی حقیقت، روشن می‌شود که این مسیر، همان اسلام حقیقی است.

فطریانی درباره اهداف رهبر شهید انقلاب گفت: ارزش‌هایی که رهبر از آن دفاع می‌کند، شامل حق، عدالت و انسانیت است؛ ارزش‌هایی که از آغاز خلقت توسط انبیا مطرح شده و با فطرت و عقل سلیم انسان سازگار است. این ارزش‌ها همواره در برابر طاغوت‌ها و ظالمان تاریخ مانند نمرود، فرعون و یزید قرار داشته‌اند.

این ارزش‌ها ریشه در اسلام ناب و توحید حقیقی دارند. توحید تنها یک باور نظری نیست، بلکه انسان را به ایستادگی در برابر ظلم و حمایت از مستضعفان ملزم می‌کند. انقلاب اسلامی ایران نمونه‌ای از تحقق این اسلام است که موجب بیداری ملت‌ها و مقابله با نظام سلطه جهانی شده است.

یکی از ارکان اساسی این مسیر، ولایت است. عزت و پیشرفت جامعه اسلامی بدون تمسک به ولایت الهی و رهبری دینی ممکن نیست. ملت ایران با پذیرش ولایت، به استقلال و عزت دست یافته است.

استاد فاطمه منصور، عضو کمیته MAALA & MOG از مالزی اظهار داشت: خون شهدا و شهادت رهبران الهی، یک مصیبت نیست، بلکه بخشی از طرح الهی برای ساختن آیندهٔ بشریت و ادامهٔ مسیر کربلاست. فقدان رهبر شهید، اگرچه دردناک است، اما نشانه‌ای از حرکت به سوی پیروزی حق می‌باشد. با اینکه ما از میدان جنگ دور هستیم اما دل‌های مؤمنان با امت اسلامی پیوند دارد. اندوه در کنار احساسی از امید و پیروزی، الهامی الهی است که خداوند در دل‌ها قرار می‌دهد تا مسیر آینده را نشان دهد.

وی ادامه داد: امروزه حقیقت مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام بیش از هر چیز از طریق عمل پیروان آن شناخته می‌شود و ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از انسانیت، خود دلیلی زنده بر حقانیت این مسیر است. وظیفهٔ ما حفظ بیداری، ساختن خود از نظر ایمان و اخلاق، دعا و استفاده از امکانات رسانه، و کوچک نشمردن نقش خود است. در حقیقت باید چنان زندگی کنیم که دیگران با دیدن ما، امام ما را بشناسند و این‌گونه زمینه‌ساز ظهور باشیم.

لازم به ذکر است خانم «عزلینا بنت عبدالعزیز» مدیر بخش بانوان مرکز الرضا(ع) مالزی به عنوان مجری برنامه، مدیریت این وبینار را برعهده داشت.

