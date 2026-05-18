از نگاه مخاطبان رسانه ملی؛

«یاد خدا» در میان برترین برنامه‌های صداوسیما قرار گرفت

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۹
برنامه معارفی گفت‌وگو محور «یاد خدا» تولید شده در استودیو کریمه اهل بیت سلام الله علیها برترین برنامه شبکه قرآن و معارف سیما و از برترین برنامه های صدا و سیما از نگاه مخاطبان شد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه تلویزیونی «یاد خدا» از شبکه قرآن و معارف سیما جزو برنامه های برتر سازمن صدا و سیما از نگاه مخاطبان انتخاب شد.

برنامه یاد خدا در قالب گفتگوی معارفی با حضور اساتید و کارشناسان برجسته حوزه و دانشگاه به تهیه کنندگی سیدمرتضی موسویان و با اجرای سیدعلیرضا قوامی کاری از گروه علوم قرآنی شبکه قرآن و معارف سیما است که در استودیو کریمه اهل بیت(س) تولید و هر روز یک ساعت مانده به اذان مغرب از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می‌شود.

