به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه تلویزیونی «یاد خدا» از شبکه قرآن و معارف سیما جزو برنامه های برتر سازمن صدا و سیما از نگاه مخاطبان انتخاب شد.

برنامه یاد خدا در قالب گفتگوی معارفی با حضور اساتید و کارشناسان برجسته حوزه و دانشگاه به تهیه کنندگی سیدمرتضی موسویان و با اجرای سیدعلیرضا قوامی کاری از گروه علوم قرآنی شبکه قرآن و معارف سیما است که در استودیو کریمه اهل بیت(س) تولید و هر روز یک ساعت مانده به اذان مغرب از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می‌شود.

