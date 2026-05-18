دیدار سرپرست سفارت افغانستان در تهران با مقام ایرانی درباره مشکلات مهاجران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فضل‌محمد حقانی، سرپرست سفارت افغانستان در تهران، با سید تقی قایمی، قائم‌مقام رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست دو طرف درباره مسائل و مشکلات مهاجران افغانستانی ساکن ایران به‌ویژه اجباری شدن بیمه درمانی برای دارندگان کارت شناسایی مهاجران (کارت آمایش) بحث کردند.

بر اساس خبرنامه سفارت افغانستان در تهران، طرفین بر ضرورت رسیدگی فوری به مشکلات مهاجران و تسهیل روندهای اداری مربوط به خدمات بهداشتی تأکید کردند.

سرپرست سفارت افغانستان خواستار توجه بیشتر به وضعیت معیشتی و درمانی مهاجران شد تا فشار بر خانواده‌های افغانستانی کاهش یابد.

این دیدار در شرایطی انجام شده که مهاجران افغانستانی در ایران با چالش‌ هزینه بالای بیمه و دشواری پرداخت آن مواجه شده‌اند و آن را عامل تشدید مشکلات معیشتی و محرومیت از خدمات درمانی می‌دانند. تسهیل پرداخت بیمه درمانی و ارائه حمایت‌های ویژه می‌تواند بخشی از مشکلات بهداشتی این جامعه را کاهش دهد.

