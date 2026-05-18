تولید گلاب فاطمی از باغات موقوفه آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مؤسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه از پایان عملیات برداشت گل محمدی و تولید گلاب ناب فاطمی از باغات موقوفه آستان مقدس خبر داد.

بر اساس این گزارش، امسال در سطح ۴ هکتار از باغات موقوفه آستان مقدس، گل محمدی برداشت شد که حاصل آن تولید حدود ۱۰ تُن گلاب باکیفیت و خالص است.

فرآیند برداشت گل‌ها از نخستین ساعات بامداد و با رعایت اصول بهداشتی و استانداردهای لازم انجام شد تا عطر و کیفیت طبیعی گل محمدی در مراحل گلاب‌گیری حفظ شود.

گلاب تولیدی این مجموعه با بهره‌گیری از روش‌های سنتی و تلفیق آن با تجهیزات به‌روز، استحصال و آماده عرضه به زائران و علاقه‌مندان می‌باشد.

مسئولان این مجموعه با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی باغات موقوفه آستان مقدس، توسعه کشت گیاهان دارویی و معطر را از برنامه‌های مهم مؤسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه عنوان کردند و افزودند: تولید محصولات سالم و باکیفیت در راستای بهره‌وری از موقوفات و ترویج فرهنگ وقف دنبال می‌شود.

گفتنی است گلاب ناب فاطمی تولیدشده در این مجموعه، به دلیل کیفیت ممتاز و عطر طبیعی، مورد استقبال زائران و مصرف‌کنندگان قرار گرفته است.

