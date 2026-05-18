تولید گلاب فاطمی از باغات موقوفه آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۰
کد مطلب: 1815718
همزمان با پایان فصل برداشت گل محمدی در باغات موقوفه آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، عملیات گلاب‌گیری در مجموعه مؤسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه با تولید حدود ۱۰ تُن گلاب ناب و ممتاز به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مؤسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه از پایان عملیات برداشت گل محمدی و تولید گلاب ناب فاطمی از باغات موقوفه آستان مقدس خبر داد.

بر اساس این گزارش، امسال در سطح ۴ هکتار از باغات موقوفه آستان مقدس، گل محمدی برداشت شد که حاصل آن تولید حدود ۱۰ تُن گلاب باکیفیت و خالص است.

فرآیند برداشت گل‌ها از نخستین ساعات بامداد و با رعایت اصول بهداشتی و استانداردهای لازم انجام شد تا عطر و کیفیت طبیعی گل محمدی در مراحل گلاب‌گیری حفظ شود.

گلاب تولیدی این مجموعه با بهره‌گیری از روش‌های سنتی و تلفیق آن با تجهیزات به‌روز، استحصال و آماده عرضه به زائران و علاقه‌مندان می‌باشد.

مسئولان این مجموعه با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی باغات موقوفه آستان مقدس، توسعه کشت گیاهان دارویی و معطر را از برنامه‌های مهم مؤسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه عنوان کردند و افزودند: تولید محصولات سالم و باکیفیت در راستای بهره‌وری از موقوفات و ترویج فرهنگ وقف دنبال می‌شود.

گفتنی است گلاب ناب فاطمی تولیدشده در این مجموعه، به دلیل کیفیت ممتاز و عطر طبیعی، مورد استقبال زائران و مصرف‌کنندگان قرار گرفته است.

