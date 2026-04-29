معاون سابق موساد: اسرائیل از نظر استراتژیک و تاکتیکی در برابر ایران شکست خورد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون سابق رئیس عملیات ویژه سازمان اطلاعات خارجی رژیم صهیونیستی(موساد) اذعان کرد که اسرائیل از نظر استراتژیک و تاکتیکی در برابر ایران شکست خورد.

رسانه های رژیم اسرائیل به نقل از «عودی لوفیلا» افزودند که اسرائیل از نظر استراتژیک و تاکتیکی در برابر ایران شکست خورد، ایرانی‌ها تسلیم نخواهند شد و پرچم سفید را بالا نخواهند برد.

وی تصریح کرد: نقشه موساد که قرار بود با حمله عناصر جدایی‌طلب کرد از عراق به تهران برای سرنگونی دولت در ایران آغاز شود، شکست خورد.

معاون سابق موساد افزود: وقتی به مسئله هرمز نگاه می‌کنم و اینکه چگونه ناگهان در بحبوحه این جنگ به عنوان یک عنصر غافلگیرکننده ظاهر شد؛ متوجه می شوم که اینها اشتباهات استراتژیک و تاکتیکی ما بودند.

گفتنی است تجاوز نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران که در پی آن آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی به شهادت رسید، از نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) در حالی که مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا با میانجیگری برخی کشورهای منطقه در حال انجام بود، آغاز شد.

جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب حق دفاع مشروع خود، مواضع نظامی و امنیتی اسرائیل در شهرهای مختلف فلسطین اشغالی و همچنین پایگاه‌ها و مراکز استقرار نیروهای آمریکایی را در منطقه، هدف حملات موشکی، پهپادی و هوایی قرار داد.

