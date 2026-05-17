راهپیمایی ضداسلامی در لندن به سوژه تمسخر تبدیل شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ راهپیمایی «اتحاد پادشاهی» (Unite The Kingdom) به رهبری تامی رابینسون، فعال اسلامستیز و جنجالی راست افراطی بریتانیا، روز شنبه در لندن برگزار شد؛ رویدادی که برگزارکنندگانش آن را «نمایش وطنپرستی و دفاع از فرهنگ مسیحی بریتانیا(!)» توصیف میکردند اما منتقدان آن را تریبونی برای نفرتپراکنی علیه مسلمانان و مهاجران دانستند.
برگزارکنندگان مدعی بودند این تجمع میتواند حتی از راهپیمایی سپتامبر ۲۰۲۵ با حدود ۱۵۰ هزار شرکتکننده نیز بزرگتر شود، اما گزارشها حاکی است شمار حاضران این بار کمتر از ۵۰ هزار نفر بوده است؛ موضوعی که خیلی زود به سوژه تمسخر کاربران شبکههای اجتماعی تبدیل شد.
سخنان تند رابینسون؛ «برای نبرد آماده شوید»
تامی رابینسون که نام اصلیاش «استیون یاکسلی-لنون» است، در سخنرانی خود از هوادارانش خواست برای آنچه «نبرد بریتانیا» نامید آماده شوند. او خطاب به مردان حاضر گفت:
«مردان بریتانیایی باید آماده جنگ شوند، چون یک نبرد در راه این کشور است.»
او همچنین از طرفدارانش خواست در شهرها و محلههای خود گروههای منسجم تشکیل دهند و برای «نبردی که در طول عمرشان بیسابقه است» آماده شوند؛ اظهاراتی که نگرانی گستردهای درباره تحریک به خشونت و سازماندهی شبهنظامی ایجاد کرد.
واکنشها؛ اتهام به تحریک خشونت
اظهارات رابینسون با واکنش تند فعالان و کاربران فضای مجازی روبهرو شد. برخی این سخنان را «فراخوان غیرمستقیم برای بسیج خشونتآمیز» توصیف کردند. یک یوتیوبر مسلمان بریتانیایی نوشت:
«وقتی میگوید “آماده نبرد شوید”، آیا این یک فراخوان برای سازماندهی نیروهای خیابانی نیست؟»
تقریباً تمام سخنرانان این گردهمایی، اسلام و مسلمانان را هدف قرار دادند. در یکی از جنجالیترین صحنهها، سه زن فرانسوی با حجاب و نقاب روی صحنه آمدند و در میان شعارهای «درش بیار!» لباسهای خود را از تن خارج کردند؛ صحنهای که با تشویق گسترده جمعیت همراه شد.
درخواست برای حذف اسلام از فضای عمومی
«کلی-جی کین» فعال جنجالی مدعی دفاع از حقوق زنان نیز در سخنرانیاش خواستار حذف کامل اسلام از مدارس، ادارات و نهادهای عمومی شد. او گفت: «هنوز برای بیرون کردن اسلام از کلاسهای درس دیر نشده است.»
در بخشی دیگر، یک فعال طرفدار اسرائیل، جلوی دوربین از رابینسون پرسید که اگر نخستوزیر شود چه خواهد کرد، او پاسخ داد: «من جلوی اسلام را خواهم گرفت.»
شعار اخراج مسلمانان و مهاجران
رابینسون همچنین وعده داد در صورت رسیدن به قدرت، مهاجران و پناهجویان را «با کمک ارتش» از هتلها خارج میکند و سیاست «بازگرداندن مهاجران» را اجرا خواهد کرد. او گفت: «زمان آن رسیده که بسیاری از مسلمانان این کشور را ترک کنند. اینجا خانه ماست.»
برخی شرکتکنندگان نیز در گفتوگو با خبرنگاران ادعا کردند بریتانیا «تحت سلطه مسلمانان و اسلامگرایان افراطی» قرار گرفته و «مردم بومی بریتانیا در حال نابودی هستند.»
حمایت آشکار از ترامپ و اسرائیل
در طول تجمع، پرچمهای اسرائیل و شعارهای حمایتی از رئیسجمهور آمریکا نیز به چشم میخورد. شماری از سخنرانان، سیاستهای مهاجرتی ترامپ را الگوی مطلوب برای بریتانیا توصیف کردند.
موسیقی «فاجعهبار» و موج تمسخر آنلاین
اما شاید بیش از هر چیز، اجرای موسیقی ضعیف و فضای عجیب مراسم باعث تمسخر گسترده کاربران شد. اجرای خواننده هوادار رابینسون، «ریکی دولان»، به سرعت در شبکههای اجتماعی وایرال شد و کاربران با کنایه نوشتند: «این اجرا باعث شد بخواهیم گوشهایمان را ضدعفونی کنیم!»
کاربر دیگری نوشت: «اولین باری است که میبینم اعضای یک گروه موسیقی هر کدام در یک گام متفاوت میخوانند!»
بیلبورد غافلگیرکننده ضدنژادپرستان
در یکی از صحنههای جالب روز، فعالان ضدنژادپرستی یک بیلبورد دیجیتال را وارد مسیر راهپیمایی کردند که روی آن نوشته شده بود: «مهاجرت، بریتانیا را بهتر کرده است.»
در این بیلبورد، چهرههایی مانند محمد صلاح ستاره لیورپول و ورزشکاران مهاجر موفق بریتانیایی نمایش داده میشدند. این اقدام باعث خشم برخی حاضران شد و جمعیت شروع به شعار دادن کرد: «خاموشش کنید!»
بهگزارش رسانههای انگلیسی، اگرچه برگزارکنندگان تلاش داشتند این راهپیمایی را نمایش قدرت جریان راست افراطی در بریتانیا جلوه دهند، اما کاهش محسوس جمعیت، موج تمسخر آنلاین و واکنشهای گسترده به سخنان ضداسلامی، باعث شد بسیاری این تجمع را نه یک موفقیت سیاسی، بلکه نشانهای از رادیکالتر شدن بخشی از جریان راست افراطی و در عین حال محدود ماندن نفوذ اجتماعی آن بدانند.
...........
پایان پیام
نظر شما