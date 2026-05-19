بازداشت خواهر رئیس جمهور ایرلند توسط نظامیان رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ «مارگارت کانولی» که همراه کاروان دریایی کمکرسانی به غزه حضور داشت، در میان چند شهروند ایرلندی است که پس از توقیف شناورهای امدادی در آبهای بینالمللی بازداشت شدهاند.
در پی توقیف بخشی از ناوگان دریایی حامل کمکهای انسانی به غزه، دولت ایرلند اقدام اسرائیل در بازداشت شهروندان این کشور از جمله خواهر رئیسجمهور ایرلند، را «غلط» و «غیرقابل قبول» توصیف کرد.
به گفته برگزارکنندگان کارزار «گلوبال سومود»، نیروهای نظامی اسرائیلی صبح دوشنبه ۱۰ قایق از مجموع ۶۰ شناور این کاروان را در آبهای بینالمللی متوقف و توقیف کردند. همچنین اعلام شده ارتباط با قایقهای توقیفشده قطع شده است.
«دکتر مارگارت کانولی»، خواهر کاترین کانولی رئیسجمهور ایرلند، در میان دستکم ۶ شهروند ایرلندی بازداشتشده قرار دارد.
میشل مارتین نخستوزیر ایرلند، این اقدام را «کاملا غیرقابل قبول» خواند و گفت اسرائیل با مداخله در آبهای بینالمللی و بازداشت فعالان حاضر در کاروان امدادی، قوانین بینالمللی را نقض کرده است.
وی تاکید کرد: «مردم حق دارند اعتراض کنند و در ماموریتهایی برای جلب توجه جهان به بحران انسانی تکاندهنده غزه شرکت داشته باشند.»
سیمون هریس معاون نخستوزیر ایرلند نیز اقدام اسرائیل را غیرقانونی خواند و گفت: «آنچه اسرائیل انجام داده، از نظر من نقض آشکار حقوق بینالملل است.»
هریس با اشاره به بیتوجهی اسرائیل به محکومیتهای جهانی افزود که دولت ایرلند در سطح اتحادیه اروپا پیگیر اقداماتی علیه سیاستهای اسرائیل از جمله تحریم شهرکنشینان صهیونیستی خواهد بود.
رئیسجمهور ایرلند نیز در واکنش به بازداشت خواهرش گفت این اتفاق برای او بسیار ناراحتکننده بوده و در عین افتخار به خواهرش شدیدا نگران سلامتی او است.
