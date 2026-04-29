به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس پیشین موساد، پس از بازدید میدانی از کرانه باختری اشغالی رخدادهای این منطقه را «غیرانسانی و شوکهکننده» دانست و گفت که از یهودی بودن خود احساس شرم میکند.
تامیر باردو، رئیس پیشین موساد، در جریان بازدید از برخی مناطق فلسطینی در کرانه باختری با خانوادههایی مواجه شد که قربانی حملات خشونتآمیز شامل حمله فیزیکی، تخریب و سرقت اموال و داراییها بودهاند. وی شاهد رخدادهای دیگری نیز بود که آنها را «شوکهکننده و غیرانسانی» توصیف کرد.
بر اساس گزارش وبگاه صدی البلد، باردو گفت:«آنچه در صحنه دیدم، باعث شد از یهودی بودنم خجالت بکشم. این اعمال با ارزشهای انسانی و اخلاقی که جوامع باید بر پایه آن استوار باشند، کاملا در تضاد است.»
شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی به نقل از وی گزارش داد: «تصاویری که مشاهده کردم، خاطرات دردناکی از دوران تاریک یهودیان در اروپا در قرن گذشته را در ذهن من زنده کرد.»
باردو در مقایسهای بیسابقه از سوی یک مقام سابق اسرائیلی حملات شهرکنشینان را با دورههای تاریکی که یهودیان در مراحل مختلف تاریخی (با اشاره به جنایات مرتکب شده علیه یهودیان در دوره نازیها) با آن مواجه بودند، مقایسه کرد.
رئیس پیشین موساد هشدار داد که افزایش خشونت شهرکنشینان در کرانه باختری و ادامه بیعدالتی و عدم محاکمه و بازخواست مجرمان، میتواند منجر به انفجار گستردهای شود.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که انتقادات بینالمللی از سیاستهای اسرائیل در کرانه باختری شدت گرفته است؛ بهویژه با افزایش حملات شهرکنشینان علیه روستاها و جوامع فلسطینی و هشدارها نسبت به پیامدهای امنیتی و سیاسی که ممکن است کل منطقه را درگیر کند.
تامیر باردو از برجستهترین چهرههای امنیتی پیشین رژیم صهیونیستی است که انتقادات علنی از سیاستهای دولتهای متوالی اسرائیل داشته است؛ موضوعی که به اظهارات اخیر وی در شرایط کنونی سیاسی و امنیتی اهمیت ویژهای میبخشد.
