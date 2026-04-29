به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عمار الحکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق امروز چهارشنبه در بغداد میزبان علی الزیدی نخست وزیر مکلف به تشکیل دولت جدید عراق بود.

براساس بیانیه دفتر اطلاع رسانی جریان حکمت ملی عراق، الحکیم ضمن تبریک جلب اعتماد اعضای چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه عراق و مکلف شدن به تشکیل دولت آتی، برای الزیدی در تشکیل کابیه دولت آرزوی موفقیت کرد.

الحکیم تاکید کرد که کابینه دولت جدید باید بیان کننده اراده همه طیف‌های ملت عراق باشد و توانمندسازی افراد شایسته در وزارتخانه‌های عراق را در نظر بگیرد.

وی به لزوم تعیین اولویت‌ها در برنامه دولت و در راس آن چالش مالی و اقتصادی و اهمیت متنوع سازی منافع درآمد و گذرگاه‌های صادرات نفت، اصلاحات بانکی، تحکیم ثبات امنیتی و تلاش برای تقویت نقش منطقه‌ای و بین‌المللی عراق اشاره کرد.

