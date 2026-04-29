دستگیری عضو تیم تروریستی نفاق در خوزستان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز اطلاعرسانی پلیس خوزستان اعلام کرد: با اقدامات اطلاعاتی و انتظامی پلیس خوزستان و همکاری مؤثر مردمی، یکی از عناصر اصلی و عملیاتی وابسته به گروهک تروریستی نفاق در مخفیگاهش شناسایی و در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه دستگیر شد.
در تحقیقات اولیه مشخص شد پیش از آغاز جنگ تحمیلی رمضان و در نخستین روزهای نبرد این متهم و همدستانش در اقدام تروریستی حمله مسلحانه به اماکن مذهبی و دولتی و تیراندازی به سوی عوامل گشت انتظامی منجر به مجروح شدن دو تن از کارکنان شد.
متهم، از لیدرهای اصلی اغتشاشات دیماه 1404 بوده که با ساخت مواد آتشزای دستساز، یک شعبه بانک و چند دستگاه خودپرداز را به آتش کشیده و اقدام به توزیع کوکتل مولوتف میان اغتشاشگران میکرد.
بنا بر اعلام مرکز اطلاعرسانی پلیس در روز چهارشنبه 9 اردیبهشت، همچنین مشخص شد متهم از طریق فضای مجازی با سرپلهای گروهک نفاق در ارتباط بوده و ضمن فراگیری آموزشهای ساخت مواد انفجاری، نسبت به تهیه سلاح و موتورسیکلت برای اقدامات تروریستی اقدام کرده است.
