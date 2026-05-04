وظیفه ای که بر دوش همه ملت است

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: امام در وصیت‏نامه‏ شان تأکید می‏کنند که این انقلاب یک انقلاب الهی است و پایه‏ ی اصلی آن مردمند؛ یعنی این انقلاب متعلق به مردم است. معنای این حرف این است که هیچ‏کس- هیچ قشری، هیچ فردی، هیچ طبقه‏ ای- نمی‏تواند و نباید ادعای مالکیت این انقلاب را بکند؛ خود را مالک بداند، دیگران را مستأجر این انقلاب بداند. اگر قرار بود کسی خود را نسبت به این انقلاب مالک و صاحب بداند، از همه مناسب‏تر و شایسته‏تر، خودِ امام بود که انقلاب بر محور عزم و اراده و شخصیت او به وجود آمد؛ ولی امام خود را هیچ‏کاره و خدا را همه‏ کاره می‏ داند.

این در بیانات امام موج می‏زند و در وصیّت‏نامه به آن تأکید و تصریح شده است. پس صاحب این انقلاب مردمند. وظیفه‏ ای بر دوش همگان سنگینی می‏کند و آن حفظ این امانت بزرگ الهی است. مردم باید خودشان را حافظ این انقلاب بدانند. انقلاب هویتش، معنایش به شعارهای انقلاب است؛ به جهت‏گیری‏های انقلاب است؛ به ارزشها و مبانی انقلاب است. همیشه بوده‏اند، امروز هم هستند، در آینده هم خواهند بود کسانی که بخواهند به بهانه‏ی اینکه اوضاع جهان عوض شده است، شعارهای انقلاب را تغییر بدهند یا شعار دینی- بُعد دینی- را از انقلاب جدا کنند یا بُعد عدالت اجتماعی را از انقلاب جدا کنند یا بُعد سلطه ‏ستیزی و بیگانه‏ ستیزی را از انقلاب جدا کنند یا بُعد ضد استبداد بودن را از انقلاب جدا کنند.

انگیزه ‏های مختلف، به بهانه ‏های مختلف همیشه ممکن است وارد میدان شوند، برای اینکه شعارهای انقلاب و هدفهای انقلاب را تغییر دهند. مردم باید هوشیار باشند؛ بدانند. این انقلاب با شعارهای خود زنده است. اصلی‏ ترین شعارهائی که در این انقلاب بر روی پرچم انقلاب نوشته شده است، شعار اسلامی بودن است؛ پایبند بودن به مبانی دین و اصول و قواعد دینی است؛ سلطه‏ ستیزی است؛ ستیزه ‏ی با استکبار است؛ دفاع از مظلومان عالم است، آن هم دفاع صریح و صادقانه‏ی از همه ‏ی مظلومان.