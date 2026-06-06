بیستمین همایش مبلغین شیعه در کابل؛ علمای شیعه بر وحدت جهان اسلام تأکید کردند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مجمع محبان اهلبیت(ع) افغانستان به مناسبت گرامیداشت از عید غدیر خم، بیستمین همایش مبلغین را تحت عنوان «غدیر و انسجام امت اسلامی در مواجهه با چالشهای معاصر» در دفتر کابل برگزار کرد.
در این همایش که با حضور اعضای مجمع و شمار دیگری از علما و ائمه مساجد برگزار شده بود، سخنرانان پیرامون اهمیت غدیر، ویژگیهای امیرالمومنین(ع)، ضرورت وحدت جوامع اسلامی در شرایط کنونی به گونه مفصل صحبت کردند.
حجتالاسلام والمسلمین سیدحسین عالمی بلخی، رییس مجمع محبان اهلبیت(ع) افغانستان در سخنرانی خود، غدیر را اتفاق مهمی در تاریخ جامعه بشری خواند و گفت که پیامبر گرامی اسلام(ص) با جمع کردن حاجیان در غدیر خم خطبه خواند و در قسمتی از این خطبه که یازده قسمت دارد؛ در خصوص اهمیت و ضرورت امامت در جامعه اسلامی صحبت کرده و بعد از آن حضرت علی(ع) را معرفی میکند.
آقای عالمی بلخی اصل واقعه غدیر را مورد اتفاق شیعه و سنی میداند و در ادامه توضیح میدهد که کلمه «مولا» میان اهل نظر از تسنن و تشیع مورد اختلاف است؛ زیرا اهل تشیع مولا را به معنای بسیار متفاوت تعریف میکنند که همان سرپرست، هادی و راهنما است اما اهل تسنن مولا را به معنای دوست میدانند.
این موضوع از اینجا نشات گرفته است که مولا در لغت عربی به معانی متفاوت استعمال شده است؛ اما قرینه حال و مقال نشان می دهد که در اینجا به معنای سرپرست و صاحب اختیار است.
رییس مجمع محبان اهلبیت(ع) افغانستان همچنان با بیان آیهای از قر ان اظهار داشت: «با معرفی حضرت علی(ع) کفار مأیوس شدند و اسلام در دوام راهش و برای استحکامش، دارای رهبری شد، نکته دوم، امروز دین شما کامل شد، معنایش این است که رسالت بدون امامت، توان ادامه و هدایت جامعه بشری را برای خودش ندارد، چون رسول خدا(ص) بشری است که از دنیا میرود، اگر امامت نباشد که در امتداد خط رسالت از ارزشهای دینی دفاع بکند، دین کامل نیست؛ نکته سوم خداوند تبارک و تعالی میفرماید که امروز نعمتهای خود را برای شما به اتمام رساندم.»
حجتالاسلام بلخی تدکید کرد که مهمترین نعمتیکه خداوند برای بندگانش داده است، نعمت ولایت و رهبری جامعه است، که این نعمت بعد از پیامبر(ص) در وجود حضرت علی(ع) متبلور شده است.
وضعیت فعلی جهان اسلام مستلزم وحدت امت است
آقای عالمی بلخی در سخنرانی خود با اشاره به وضعیت جاری جهان اسلام بیان کرد که تمامی جهان کفر، به خصوص آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه نظام اسلامی در ایران اقدام کردند و در چنین شرایطی وحدت امت اسلامی از اوجب واجبات است.
سیدحسین عالمی بلخی به صراحت افزود: «متاسفانه شاهد هستیم که تهدیدهای داخلی هم وجود دارد، کشورهاییکه با اسرائیل همکاری میکنند، عادیسازی روابط دارند و یا در صدد آن هستند، به پیمان ابراهیم پیوستند، مجموع این تهدیدها از داخل جامعه اسلامی است و از بیرون هم این خطر وجود دارد.»
رییس مجمع محبان اهلبیت افغانستان خاطرنشان ساخت که این تهدیدها فقط علیه ایران نیست، در افغانستان نیز امریکا حضور یافت و بعد از مقاومتهاییکه صورت گرفت، شکست خورد و خارج شد، حالا رییسجمهور آن کشور ضربالاجل تعیین کرده که در بگرام حضور خواهد یافت و همچنین اسرائیل نیز تهدید کرده که بعد از حمله بر ایران، نوبت ترکیه، پاکستان و بعد از آن افغانستان است؛ در چنین شرایطی اختلاف در جوامع اسلامی به ضرر خواهد بود.
به گفته حجتالاسلام بلخی، شرایط حاضر ایجاب میکند که به عنوان شیعه و یا به عنوان پیرو حضرت علی(ع) و به پیروی از قهرمان غدیر، راه وحدت، برادری و تفاهم اختیار شود.
از سوی دیگر، حجتالاسلام والمسلمین محمدآصف مصباح، رییس مساجد و حسینیههای وزارت حج و اوقاف حکومت سرپرست افغانستان، در این مراسم به ویژگیهای حضرت علی(ع) و جایگاه آن حضرت در اسلام پرداخت.
آقای مصباح گفت: «غدیر پیوند عمیق با شخصیت حضرت علی(ع) و ضرورت پیروی از حق و عدالت دارد، اگر بخواهیم جامعه آرمانی داشته باشیم، کوشش کنیم که حق گفته شود و محور باشد، بحث دیگر حفظ وحدت و هدایت جامعه اسلامی است، جهان اسلام امروز نیاز به وحدت و هدایت دارد که چطور در جامعه خود کاربردی بسازیم.»
او در بخش دیگری از سخنانش، تقوای الهی را از اولین ویژگیهای امام علی(ع) عنوان کرد و افزود که پرهیزگار بود و از فساد دوری میکرد که این هم همان تقوا است که امیرمومنان(ع) در این زمینه حرفی برای گفتن دارد و عملا هم نشان داده است.
شهید خامنهای نمونهای از مکتب امام علی(ع) است
طبق صحبتهای رییس مساجد و حسینیههای وزارت حج و اوقاف حکومت افغانستان، ویژگی دیگری امیرالمومنین شجاعت و دلآوری بود؛ امریکه جهان اسلام در شرایط امروزی سخت به آن نیاز دارد. تعداد مسلمانان بیشتر از دو میلیارد نفر میرسد، اما علیه ده میلیون یهودی کاری نمیتواند انجام دهند، آن شجاعت و دلآوری که لازم است، مسلمانان ندارند. امام خامنهای نمونهای از مکتب امام علی(ع) است که این امام شهید در دنیای امروز تنها ماند.
آقای مصباح گفت: «عدالتخواهی ویژگی دیگری حضرت علی(ع) بود؛ عدالت امام باعث شهادت ایشان شد. علم و دانش گسترده ویژگی دیگر آن حضرت بود که هیچ کسی به علم و دانش مولای متقیان نمیرسید؛ تواضع و سادهزیستی از دیگر ویژگیهای امیرمومنان(ع) بود که همیشه روی خاک مینشست و به همین خاطر همه به ایشان ابوتراب میگفتند.»
حجتالاسلام مصباح در خصوص جنگ تحمیلی رمضان بر ایران هم گفت که ایران قدرتمند است، اما تنها ماند و کشورهای اسلامی نه تنها حمایت نکردند، بلکه خیلی از این کشورها همکار کشورهای متجاوز بودند؛ این درد بزرگی است که در میان امت اسلامی احساس میشود.
ضرورت تقویت وحدت در افغانستان
بحث وحدت و تقویت آن از دیگر محورهای سخنرانی آقای مصباح بود که به آن تاکید ورزید و اظهار داشت که اگر وحدت در جامعه نباشد، ضد آن یعنی نفاق، نزاع و جنگهای داخلی خواهد بود.
آقای مصباح با بیان اینکه وحدت هم در سطح جهان اسلام و هم در افغانستان مهم است، بیان داشت که اگر حکومت ما متوجه وحدت نباشد، بعید نیست که کشور دچار جنگهای خانمانسوز شود و نزاعهای قومی که به ضرر همه خواهد بود، رخ دهد و این چیزی است که سنت تاریخ بوده است.
به گفته او، وحدت نسبی در کشورهای اسلامی و افغانستان حاکم است و باید چارهای برای تقویت این وحدت سنجیده شود، زیرا هیچگونه اختلافی در یک جامعه اسلامی قابل قبول نیست؛ هرچند باید گفتوگو باشد، ولی به نزاع و تعصب نباید بینجامد؛ زیرا تعصبهای مذهبی، قومی و سمتی کشنده است و یک جامعه را ویران میکند.
در همین حال، حجتالاسلام و المسلمین فهیمی از علمای برجسته کابل و از مسئولین دفتر آیت الله فاضلی بهسودی در این همایش سخن گفت و امیرالمومنین(ع) را انسان با هوش، زیرک و فوقالعاده متین توصیف کرد.
بر اساس اظهارات وی، پیامبر گرامی اسلام (ص) مأموریتشان را در سرزمین غدیر خم با اعلام مقام ولایت و نصب حضرت علی(ع) به عنوان رهبر جامعه اسلامی، انجام دادند و بعد از آنکه مراسم اعلام و نصب ولایت به اتمام رسید وحی نازل شد و نوید اکمال دین را داد.
این عالم برجسته شیعه کابل با اشاره به نقش و جایگاه علما در میان مردم خاطرنشان ساخت که مبلغان دین هر کدام ستارهای هستند که در آسمان تاریک کشور میدرخشند و همه با تاسی از وجود مقدس امیر مومنان، آنچه در توان دارند برای تقویت وحدت امت اسلامی، بیان احکام و بیان اعتقادات دریغ نکنند.
آقای فهیمی همچنین از نسل جوان امروز خواست که در مورد شخصیت و فضائل امیرالمومنین(ع) مطالعه و آشنایی بیشتری حاصل کنند.
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